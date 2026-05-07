Decomisan una embarcación y 525 kilos de mejilla en la ría de Pontevedra

El servicio de Gardacostas de Galicia decomisó una embarcación y 525 kilos de semilla de mejillón extraída de forma irregular en la ría de Pontevedra. El operativo, dependiente de la Consellería do Mar, se desarrolló en el entorno de la Illa de Onza dentro de las labores de control y vigilancia marítima.

La actuación fue realizada de forma conjunta por la Unidade Operativa de Pontevedra y la Unidade Operativa dos Servizos Centrais. En el dispositivo participaron por mar la patrullera María Figueroa y la embarcación auxiliar del buque multipropósito Sebastián de Ocampo.

Durante la inspección, los agentes detectaron la actividad irregular y levantaron un acta de presunta infracción. Además de la mejilla intervenida, los efectivos autonómicos incautaron una embarcación auxiliar perteneciente a la cuarta lista y diez raspas, útiles empleados habitualmente para extraer la semilla de mejillón de las rocas.

Tras el operativo, los 525 kilos de bivalvo fueron trasladados inicialmente a la lonja de Portonovo. Posteriormente, la mercancía decomisada se entregó al Instituto Galego de Formación en Acuicultura, en la Illa de Arousa, donde podrá ser aprovechada en actividades formativas y de investigación.

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La Consellería do Mar recuerda que la extracción y comercialización irregular de productos del mar perjudica a los profesionales que trabajan conforme a la normativa vigente. También advierte de que este tipo de prácticas pueden suponer un riesgo para la salud pública y para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.