Cuntis se implica en el desarrollo de Guatemala
El alcalde Manuel Campos viaja al municipio de Raxruhá, con un 53% de analfabetismo, con el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
N. D.
El Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade estudia sobre el terreno posibles vías de colaboración con el municipio guatemalteco de Raxruhá en áreas como el abastecimiento de agua, los sistemas de depuración, la gestión de residuos sólidos, la implementación de energías limpias o la promoción de la igualdad de género. El presidente de la entidad y alcalde de Nigrán, Juan González, y el regidor de Cuntis y vocal del Fondo, Manuel Campos, se desplazaron a la zona esta semana, junto a la coordinadora técnica, Andrea García, para identificar futuros proyectos conjuntos.
La Corporación de Raxruhá, con el alcalde Rigoberto Corleto a la cabeza, recibió a la delegación el pasado martes y presentó los principales desafíos que enfrenta este municipio rural de 40.000 habitantes, de mayoría indígena q’eqchí, donde el 36% de la población vive en la pobreza extrema y la tasa de analfabetismo llega al 53%.
A continuación, visitaron el vertedero municipal y mantuvieron encuentros con representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de distintas aldeas, como San Miguel Sechochoc, Secaham o Benitzul. Allí pudieron escuchar los testimonios de primera mano de los vecinos que carece de suministro eléctrico o de las mujeres y la juventud que tienen que recorrer largas distancias para conseguir agua limpia.
Del mismo modo, los alcaldes de Nigrán y Cuntis fueron intercambiando experiencias con las autoridades locales sobre la gestión del agua, el saneamiento, la basura o las tasas municipales, aportando ejemplos prácticos de sus ayuntamientos.
También se programas visitas a las aldeas de Damasco y San José El Tesoro y nuevas reunions con representantes políticos y personal técnico de Raxruhá para sacar conclusiones del viaje y establecer los acuerdos iniciales.
El Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade busca así apoyar los esfuerzos locales a favor de un desarrollo inclusivo y sustentable en esta villa del Departamento de Alta Verapaz, el más empobrecido de Guatemala y con una desigualdad acentuada, que se traduce en la exclusión de las poblaciones indígenas y rurales.
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