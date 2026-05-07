Cruz Roja atendió a más de 24.300 personas en la provincia de Pontevedra durante 2025

Cruz Roja atendió durante 2025 a más de 24.300 personas en la provincia de Pontevedra, según el balance presentado por la entidad con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se conmemora este viernes, 8 de mayo. Del total de personas beneficiarias, 8.880 fueron atendidas en la comarca de Pontevedra.

La organización celebrará la jornada con distintas actividades en la provincia. En la ciudad de Pontevedra, los actos comenzarán a las 10.00 horas en la avenida de Montero Ríos, donde se instalará una carpa informativa y se expondrá la antigua ambulancia 1500. Desde allí partirá una visita guiada por la ciudad, que finalizará a las 12.00 horas en el mismo punto con una foto de grupo. Posteriormente, el voluntariado de Servicios Preventivos impartirá un taller de primeros auxilios.

Cruz Roja subraya que su intervención durante el último año se centró especialmente en las personas en situación de vulnerabilidad, a través de seis áreas de actuación: Socorros, Inclusión Social, Empleo, Salud, Educación y Medio Ambiente.

En la comarca de Pontevedra, el programa de personas mayores atendió a 1.892 usuarios mediante proyectos de teleasistencia domiciliaria, ayuda a domicilio complementaria, envejecimiento saludable y apoyo a personas cuidadoras. Los programas de intervención social, dirigidos entre otros colectivos a mujeres en dificultad social, personas sin hogar, inmigrantes, familias acogedoras y personas con discapacidad, alcanzaron a 3.788 beneficiarios.

Uno de los ámbitos con mayor impacto fue el Plan de Empleo, en el que participaron 452 personas en la comarca. De ellas, 305 consiguieron acceder a un puesto de trabajo. La entidad destaca la colaboración de más de 224 empresas de distintos tamaños y sectores para favorecer estas oportunidades laborales.

En el área de Salud, Cruz Roja atendió a 1.164 personas a través de campañas ante olas de frío y calor, acciones de promoción de hábitos saludables, actividades sobre alimentación consciente, charlas de salud y el programa “Te Escucha”, centrado en el bienestar emocional. En Socorros, la organización prestó apoyo a 219 personas mediante servicios preventivos en eventos y transporte adaptado.

La actividad de Medio Ambiente llegó a 78 personas e incluyó recogidas de basura, reforestaciones en espacios forestales y acciones de ahorro energético dirigidas a reducir el gasto de las familias y promover el cuidado del entorno. Por su parte, el área de Educación registró 4.787 participantes, con cursos de primeros auxilios en centros escolares, formación en desfibrilación semiautomática en empresas, acciones orientadas al empleo y talleres para el voluntariado.

También destaca la labor de Cruz Roja Juventud, que trabajó con 2.853 menores y jóvenes en programas de educación para la salud, prevención de conductas violentas, animación hospitalaria en el Hospital Provincial de Pontevedra y en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, promoción del éxito escolar y centros de mediación social.

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La entidad cuenta en la provincia con el respaldo de más de 21.000 personas socias y 850 voluntarios activos. En la comarca de Pontevedra, son 260 las personas voluntarias que colaboran de forma activa en el desarrollo de los programas y actividades de Cruz Roja.