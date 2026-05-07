El conflicto del metal apaga la actividad en fábricas y talleres de la comarca de Pontevedra

La huelga del metal dejó este jueves una imagen de actividad bajo mínimos en buena parte del tejido industrial de Pontevedra y su comarca. Fábricas, talleres y concesionarios secundaron de forma mayoritaria el paro convocado por CIG, CC OO y UGT para reclamar un convenio colectivo «digno», con mejoras salariales, reducción de jornada y avances en derechos sociales.

La jornada arrancó con la presencia de piquetes informativos en distintos puntos industriales y, según las fuentes consultadas, transcurrió sin incidentes relevantes. El seguimiento fue especialmente visible en empresas de referencia del sector, donde la producción quedó prácticamente detenida.

En el entorno de Pontevedra, el paro afectó a firmas como Setga, en el polígono de A Reigosa, y a compañías vinculadas al Puerto de Marín, entre ellas Nodosa, Gonvauto o Talleres Mecanizados Galmet. La protesta también se dejó sentir fuera de la comarca, con incidencia en empresas como Extrugasa, en Valga, o Inasus, con sede en Lalín.

El conflicto alcanza además a los talleres de reparación y a los principales concesionarios de la ciudad, algunos de ellos afectados también por la huelga del comercio del metal, otro convenio pendiente de desbloqueo y que, según los sindicatos, lleva año y medio caducado.

El convenio provincial del metal afecta a unos 30.000 trabajadores en Pontevedra. Patronal y sindicatos han mantenido ya trece reuniones sin lograr un acuerdo. La última, celebrada esta semana, terminó con un nuevo distanciamiento entre las partes después de que la representación empresarial rebajase su propuesta salarial del 14,5% al 13% y aplazase de 2027 a 2028 la reducción de ocho horas de la jornada anual.

Las centrales consideran insuficiente la oferta y critican que el convenio planteado tenga una vigencia de cuatro años. También reclaman una rebaja real de la jornada, garantías salariales y la regulación de la jubilación anticipada.

En el caso del comercio del metal, que afecta a unos 10.000 trabajadores en la provincia, los sindicatos denuncian la ausencia de reuniones desde enero y rechazan las pretensiones patronales de revisar condiciones como la cobertura de las bajas por incapacidad temporal o la absorción de determinados pluses.

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Salvo que se produzca un acercamiento en los próximos días, el calendario de movilizaciones continuará la próxima semana. La huelga está convocada de nuevo para los días 13 y 14 de mayo, y se ampliará después a los días 19, 20 y 21, coincidiendo con Navalia en Vigo, una cita clave para el sector naval e industrial.