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Educación

Concentración de las trabajadoras de las escuelas infantiles, este jueves en A Peregrina

Reclaman que se adapten las ratios, que se mantenga la pareja educativa y salarios acordes a su categoría

Concentración ante la Galiña Azul de A Parda, ayer «Mércores amarelo».

Concentración ante la Galiña Azul de A Parda, ayer «Mércores amarelo». / FdV

Ana López

Pontevedra

Miles de educadoras de escuelas de infantil, públicas y privadas, están convocadas hoy jueves en España (en Pontevedra habrá una concentración a las 18.00 horas en la Praza da Peregrina) a un paro general para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales y, sobre todo, una ley estatal que baje el número de bebés y niños en las aulas, la llamada ratio, adaptándola a las recomendaciones de la UE. Actualmente, en el caso de Galicia están desbordadas atendiendo hasta a ocho bebés de cero a un año por aula, 13 niños de uno a dos años y hasta 20 de dos a tres años.

Las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil cobran salarios mínimos, trabajando 40 horas semanales, que corresponden a la categoría C1, en lugar de al grupo B, el que les corresponde por titulación. También se reclama una pareja educativa por aula, apoyo docente para los menores de 3 años con necesidades educativas específicas y, en el caso de Galicia, pertenecer a Educación (no a Política Social, como actualmente).

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