El Concello de Pontevedra sustituirá las tres pasarelas de la Illa do Covo

El Concello de Pontevedra sustituirá de forma integral las tres pasarelas de madera que dan acceso a la Illa do Covo después de comprobar que su estado impide una reparación con garantías. La Xunta de Goberno acordó este lunes descartar la restauración de las estructuras por motivos de seguridad, tras una segunda inspección técnica que detectó daños importantes en los soportes.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, explicó que el deterioro se concentra especialmente en las cabeceiras de las pasarelas y está relacionado con la presencia de hongos de pudrición, favorecidos por un entorno de alta humedad como el del cauce fluvial. Aunque las estructuras tienen unos quince años de antigüedad, las condiciones de la zona han acelerado su degradación.

«La conclusión a la que llegamos es que no se van a arreglar, sino que se van a sustituir las tres», señaló Vilaverde, que incidió en que los trabajos necesarios para intentar repararlas serían numerosos y no resolverían de forma adecuada el problema de fondo. «Por una cuestión de seguridad, se propone sustituirlas y hacer unas pasarelas nuevas», añadió.

El Concello detectó esta situación dentro del proceso de revisión de infraestructuras singulares que está desarrollando en todo el municipio. Vilaverde subrayó que el problema fue localizado a tiempo, sin que se haya producido ningún incidente. «Con esto evitamos que los haya», apuntó.

La decisión obligará a mantener cerradas las pasarelas durante más tiempo del previsto inicialmente, ya que ahora será necesario redactar el proyecto de sustitución, licitar la obra y ejecutarla. La teniente de alcalde pidió «un poco más de paciencia» a la ciudadanía, aunque aseguró que las nuevas estructuras «van a quedar mejor».

El cierre también afectará al festival Surfing the Lérez. Vilaverde confirmó que las pasarelas no estarán disponibles para la cita, por lo que el Concello y la organización ya han reordenado la configuración del evento. Los escenarios y la infraestructura se concentrarán en la zona interior de la isla, más próxima al río, sin utilizar esos accesos.

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Mientras tanto, las pasarelas actuales quedarán aseguradas y completamente inhabilitadas.