El Concello de Poio adjudica las nuevas pistas de atletismo de A Seca por 183.465 euros

El Concello de Poio ha adjudicado a la empresa EC Casas la construcción de las nuevas pistas de atletismo de A Seca, por un importe de 183.465 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación se financiará con cargo al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra y permitirá dotar al municipio de un nuevo espacio para la práctica del atletismo y otras actividades deportivas.

El proyecto contempla la creación de una pista de seis calles y una sola cola alrededor del campo de fútbol exterior de A Reiboa. Las obras incluirán trabajos de demolición y movimiento de tierras, la instalación de un sistema de drenaje mediante canaletas para la recogida de aguas pluviales, así como la pavimentación, el marcaje y la señalización de la nueva infraestructura.

Esta intervención permitirá habilitar una primera fase plenamente operativa, pensada para entrenamientos y para el uso de clubes, deportistas y vecinos en condiciones adecuadas. En una fase posterior, el Concello prevé instalar pavimento de tartán, lo que posibilitaría la homologación oficial de la pista por parte de la Real Federación Española de Atletismo, de acuerdo con los estándares de World Athletics.

El concelleiro de Deportes, Tucho Muíños, destaca que esta actuación responde a una demanda creciente de la ciudadanía y de las entidades deportivas locales. Según señala, la nueva instalación contribuirá a ampliar y diversificar la oferta deportiva municipal, incorporando un espacio moderno y versátil para la práctica del atletismo. «Para el gobierno local es importante ofrecer instalaciones de calidad, que permitan promocionar, impulsar y apoyar diferentes modalidades deportivas, cada vez más presentes en nuestro concello», afirma.

La construcción de las pistas de atletismo se enmarca en la apuesta del Concello de Poio por reforzar las infraestructuras deportivas municipales. En los últimos años se han desarrollado diferentes actuaciones para mejorar y ampliar los equipamientos existentes, muchas de ellas también vinculadas a programas de financiación provincial.

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Entre esos proyectos figuran la creación de la primera pista pump track de Poio, instalada también en A Seca; la ampliación de los vestuarios del campo de fútbol municipal; la sustitución de la cubierta de la nave de piragüismo de Combarro; y la creación de una pista multideportiva en Vilariño, actualmente en ejecución.