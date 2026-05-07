La «clandestinidad» de la palabra: Fillas de Cassandra abre su gira en Pontevedra

Las inmediaciones del Recinto Feiral de Pontevedra han empezado a cambiar de frecuencia. No es solo el murmullo habitual del Lérez y la brisa en los árboles, sino el latido de una «tertulia» que se prepara para ser multitudinaria. Sara Faro y María SOA, el alma de Fillas de Cassandra, han elegido la Boa Vila para la puesta de largo de su segundo trabajo discográfico, un álbum que bajo el título de 'Tertúlia busca recuperar el valor sagrado de la palabra compartida y el espacio público como lugar de encuentro frente al ruido digital.

La expectación es muy alta y la organización ha confirmado que de las 2.500 entradas que se pusieron a la venta, apenas quedan ya unas pocas localidades disponibles, lo que garantiza un éxito absoluto para la cita de este sábado, día 9 de mayo.

Durante la presentación oficial del evento, celebrada en el propio recinto, las artistas no ocultaron su emoción al verse rodeadas de la infraestructura que acogerá su espectáculo más ambicioso hasta la fecha. Para María SOA, la elección de Pontevedra no es casual; la ciudad representa ese espíritu de plaza abierta y diálogo que vertebra el nuevo disco. «Sentimos Pontevedra como nuestra casa» y el recinto es el lugar perfecto para un concierto propio, explicaba la artista.

Por su parte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, acompañó al dúo subrayando el orgullo que supone para el Concello acoger este estreno absoluto. Lores definió a las artistas como exponentes de una ola musical gallega que está rompiendo fronteras y prejuicios idiomáticos, destacando que en Galicia se está haciendo música de una calidad excepcional que va más allá de etiquetas tradicionales.

El concierto promete ser mucho más que una sucesión de canciones. Siguiendo el concepto del álbum, Fillas de Cassandra subirá al escenario acompañada de una nutrida representación de las colaboradoras que han dado vida a sus nuevas pistas. En esta «sobremesa» musical participarán artistas como Ede, Pipiolas y el colectivo Çantamarta, responsables estos últimos de la producción del disco junto a las propias Sara y María.

Siguiendo el concepto del álbum, el dúo subirá al escenario acompañada de una nutrida representación de las colaboradoras que han dado vida a sus nuevas pistas. En esta "sobremesa" musical participarán artistas como Ede, Pipiolas y el colectivo Çantamarta, responsables estos últimos de la producción del disco junto a las propias Sara y María

Además, la velada contará con la presencia de DJ Rapante para caldear el ambiente antes y después de una actuación que combinará la lírica poética con bases electrónicas y armonías corales que expanden el lenguaje creativo del grupo. «En una tertulia tienen que estar todas las amigas, así que van a estar todas las que formaron parte del disco, de la producción, de estilismo... Encima del escenario vamos a estar todas», señalan las artistas, quienes recalcan que el objetivo es celebrar esa «clandestinidad» de hablar en persona, de estar presentes sin más propósito que el gusto de compartir.

Las artistas con el alcalde y el concejal de Cultura, que las acompañaron en la presentación del concierto. / Gustavo Santos

Avanzan que también podrían sumarse invitados de Euskal Herria y que habrá muchas sorpresas y «trampantojos» en una puesta en escena diseñada para derribar la cuarta pared y convertir al público en un interlocutor más de la conversación.

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El despliegue técnico y escenográfico será otro de los pilares de la noche. El repertorio no solo se centrará en las piezas inéditas de 'Tertúlia', sino que también rescatará los grandes éxitos de 'Acrópole', el trabajo que las catapultó a la primera línea de la industria estatal. Con la apertura de puertas programada para las 20:00 horas y el inicio del espectáculo a las 22:00, Pontevedra se prepara para vivir una noche donde la música gallega contemporánea volverá a demostrar su sobrada capacidad para tejer comunidad y futuro.