Celso García lleva su defensa del patrimonio gallego al pregón de la Festa do Viño de Barro

El Concello de Barro ya tiene voz para su cita más emblemática. Celso García Alonso será el encargado de dar el pregón de la XLVII edición de la Festa do Viño de Barro, una decisión que fue anunciada oficialmente este jueves por el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, y el concejal responsable del evento, Iván Bello Ferreiro.

Celso García Alonso, natural de Portas pero vecino de Barro desde hace décadas, es una figura profundamente vinculada al tejido social y cultural de la comarca. Tras una vida profesional dedicada a la red viaria de la Diputación de Pontevedra, una labor que inició con 19 años y que le permitió conocer de primera mano la geografía provincial, García Alonso destacó sobre todo por su incesante labor de recuperación del patrimonio gallego.

El futuro pregonero es autor de obras de referencia como "As campás galegas. Fundicións", un exhaustivo trabajo de investigación etnográfica, y "Feroito dunha ilusión", libro en el que narra la historia de la Banda Xuvenil de Barro. Además de su faceta como escritor, García Alonso mantiene vivo el oficio de oleiro, elaborando piezas con técnicas tradicionales y herramientas de fabricación propia.

Durante el acto de presentación, el alcalde Abraldes quiso poner en valor la calidad humana del pregonero: "Celso fue escogido porque es una persona muy querida entre el paisanaje y representa como nadie el cariño por nuestra cultura y nuestra historia".

Segundo el regidor, su elección es un reconocimiento a una vida dedicada a "preservar lo que nos define como pueblo".

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Con la elección de Celso García Alonso, el Concello de Barro reafirma su apuesta por dar el protagonismo de la fiesta a los propios vecinos del municipio. La lectura del pregón será en el acto de inauguración del Certame Rías Baixas, el viernes 19 de junio a partir de las 20.00 horas.