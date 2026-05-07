Aniversario del fallecimiento de Manuel Torres

El próximo sábado se cumple el aniversario del fallecimiento del genial artista marinense Manuel Torres, ocurrido el 10 de mayo de 1995. Fue una de los máximos exponentes de la pintura gallega, integrante destacado de la llamada «Generación de los renovadores», que llevaron al arte gallego a su máxima expresión. Destacó en el arte de la pintura, cultivando todos sus estilos, dibujo, ole, acuarela, pastel, etc., y aún inventando algunos como óleo rascado y otros. Artista inquieto, que ensayó con infinidad de medios y materias, sin olvidar el grabado, en madera y la escultura, o el humor gráfico, del que fue muy distinguido. Pintor autodidáctico, no tuvo profesores, pero su gran inquietud artística le llevo a conocer y practicar todas las tendencias del arte de su tiempo, y se mantenía al día, en la pintura de vanguardia europea. Fue galardonado en numerosas ocasiones y estaba en posesión de la medalla Castelao, premiado por la Diputación, etc. Siendo este artista autodidáctico, fue uno de los máximos exponentes de la conciencia militante del galleguismo y de la vanguardia histórica gallega.

Con motivo de la V Bienal Internacional de Arte, organizada por la Diputación, se inaugura la Exposición antológica de Manuel Torres, como homenaje a uno de los más importantes pintores del siglo XX gallegos, y miembro de la llamada generación de los renovadores. Esta exposición recorre toda Galicia para terminar en el Museo de Pontevedra. A raíz de esta exposición acuerda regalar su obra al Museo de Pontevedra, y una parte de ella, a los marinenses, con la condición de que estén expuestos para deleite de los marinenses y visitantes.

Con tal motivo, y como agradecimiento de este gesto altruista del artista, en julio de 1986 se inaugura, en el edificio Sarmiento la Sala Torres, donde se exhiben una selección de sus mejores obras. Y en marzo de 1992, se inaugura el Museo Torres de Marín con las cerca de cien obras regaladas a los marinenses. Con estos motivos la Diputación publica un cuaderno didáctico sobre su obra en 1992, y el Ayuntamiento de Marín, en abril de 2011, realiza un Ciclo de Conferencias dedicadas al artista y presenta el Catálogo de su obra expuesta en el Museo Torres, que tuvo un enorme éxito de aforo, en el que disertaran sobre los distintos aspectos del artista: Ramón Rozas con: «M. Torres. A razón dunha existencia», Xosé Antón Castro con: «Manuel Torres. A vanguardia de Marín». Antonio Garrido Moreno con: «A modernidade de Manuel Torres», y finalmente la clausura, por el director del Museo de Pontevedra Carlos Valle con: «Manuel Torres e o Museo de Pontevedra».

Pues hoy, a los treinta y un años de su muerte, tenemos que insistir en la despreocupación y aún el olvido, pues nada, o poco más se hizo, nadie más se acordó del maestro que tan espléndidamente se portó con el museo de Pontevedra y con el pueblo de Marín. El Museo de Pontevedra deshizo su Sala y apenas una docena de obras están expuestas en una sala común, y nunca hizo nada por divulgar y propagar el nombre de su benefactor Manuel Torres. A pesar de aquella primera creación de una Sala para su obra, en vida, parece como si a su muerte y a pesar de inaugurar el sexto edificio, no se le dedicó su Sala comprometida con el artista, a pesar de las reiteradas promesas acordadas con su familia.

Y por otra por otra parte el ayuntamiento de Marín, creó el Museo Torres para cumplir su compromiso de exponer permanentemente su obra regalada al pueblo marinense, y sin embargo lo usa, en multitud de ocasiones, en algunos actos que nada, nada tienen que ver con su obra ni con el arte. Como si se olvidaran para que se construyó el museo y cuáles fueron los compromisos.

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En fin, para terminar, decir que así es como tratan, tanto el Museo de Pontevedra, como el de Marín, a la obra y el nombre del genial artista y excelente pintor de Marín. La palabra la tienen los que se comprometieron al recibir su obra, de cumplir el compromiso para tratar su obra, y para mantener vivo el recuerdo del artista, y ahora de muerto, hacen los que les da la gana, por eso hubiera sido mejor hacer una fundación que regalarlo a los museos, por lo que se está viendo. Naturalmente cosa que nunca él lo hubiera sospechado, si no de ninguna manera lo hubiera hecho. Y algunos nos comprometimos en que velaríamos con que así fuese. De modo que algo tendremos que hacer para ver cumplir los compromisos adquiridos con el artista.