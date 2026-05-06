Unha viaxe pola vida e a alma de Celso Bugallo no corazón das Lagoas da Arnosa

Un roteiro interpretativo en Vilalonga lembrará ao actor, quen sempre reivindicou as súas raíces, co gallo das Letras Galegas

Celebrarase o vindeiro domingo

Celso Bugallo, nunha imaxe do ano 2021. / Europa Press

Susana Regueira

Hai lugares onde a paisaxe e a memoria fúndense de xeito irremediable. Ocorre en Vilalonga, onde o eco da voz de Celso Bugallo aínda parece resoar entre as xunqueiras das Lagoas da Arnosa. O actor, que sempre presumiu con orgullo das súas raíces no lugar de Lagarei, será o gran protagonista dunha xornada que busca ser "unha viaxe pola escena, a vida e a terra".

O grupo municipal do BNG de Sanxenxo organiza para o vindeiro domingo, día 10, un roteiro interpretativo das lagoas en memoria do intérprete, natural da parroquia e finado o pasado mes de decembro. A cita, que se enmarca dentro das iniciativas para conmemorar as Letras Galegas 2026, arrancará ás 10 da mañá dende o aparcadoiro das Cachadas, o recinto onde se celebra cada xullo a Festa do Carme.

Trátase dunha proposta aberta a todos os públicos e sen dificultade, pensada para que a veciñanza de todas as idades comparta un paseo por un dos contornos naturais máis emblemáticos do concello.

Durante o percorrido, a interpretación e a palabra tomarán o aire libre con sesións de lectura dramática e a música do gaiteiro Toño Fernández Agraso, contando ademais coa colaboración da Asociación Cultural Andarela.

Celso Bugallo foi moito máis que o gañador dun Premio Goya polo seu inesquecible papel en 'Mar Adentro'. Foi, por riba de todo, un home profundamente vencellado á súa comunidade. O BNG recorda a súa implicación constante, desde as charlas nas que participou no IES de Vilalonga ata o seu compromiso político, chegando a integrarse na lista electoral nacionalista antes das municipais de 2019.

Este homenaxe chega meses despois de que o grupo municipal nacionalista vise rexeitada polo Goberno local a súa proposta de dar o nome do actor ao futuro Centro Social de Vilalonga, que se situará no antigo colexio O Cruceiro. Con esta andaina pola Arnosa, o legado de Bugallo volve camiñar pola terra que o viu nacer en 1947, reivindicando a súa figura como un dos máis grandes referentes do país no ámbito da cultura e o audiovisual.

