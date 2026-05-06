Telmo Martín niega que se vaya a retirar la balaustrada de Silgar

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, negó ayer que el Concello vaya a sustituir o retirar la balaustrada del paseo de Silgar y aseguró que la actuación prevista se limitará a reforzar la seguridad en un tramo de unos 120 metros, situado en la parte final del paseo. El regidor compareció en la zona acompañado por los concelleiros de Turismo, Juan Deza, y Medio Ambiente, Yago Torres, para explicar los detalles de una intervención que se enmarcó en el cumplimiento de la normativa vigente.

«Es rotundamente falso que se vaya a sustituir o retirar la balaustrada del paseo de Silgar, como asegura el bulo transmitido por el BNG», afirmó Martín, que acusó a la formación nacionalista de generar alarma sin haberse interesado previamente por el contenido real del proyecto. El alcalde sostuvo que el Concello actuará «por responsabilidad», manteniendo la balaustrada existente y adaptándola a las exigencias de seguridad.

Según explicó, en ese tramo del paseo la caída hacia la playa alcanza entre seis y nueve metros de altura, por lo que cualquier mejora en el entorno obliga a ajustar la protección a los parámetros actuales. «Una vez que se realiza una mejora en ese ámbito, la normativa de seguridad obliga a elevar la balaustrada a 1,10 metros y a reforzar los huecos entre las columnas, por los que, tal y como están ahora, podría colarse incluso un niño», indicó.

La solución prevista consiste en colocar barras de acero inoxidable entre los huecos de la balaustrada. Esos elementos sobresaldrán por la parte superior y se rematarán con un pasamanos, de manera que se alcance la altura reglamentaria de un metro y diez centímetros. El Concello defiende que esta fórmula permite conservar la estética original del paseo, mejorar la seguridad de los peatones y mantener la visibilidad hacia el mar.

La intervención forma parte de un proyecto más amplio cuya adjudicación es inminente y que contempla un nuevo tramo de plataforma única con adoquín azul en el paseo de Silgar, entre la calle Ourense y Rosalía de Castro. La actuación cuenta con un presupuesto de 396.850 euros.

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El proyecto incluye la renovación del pavimento tanto en la calzada como en la acera del lateral de la playa. La calzada se pavimentará con adoquines para eliminar la barrera arquitectónica que actualmente supone el bordillo y habilitar una plataforma compartida por vehículos y peatones. Además, se demolerá el pavimento de losetas prefabricadas existente en la acera del paseo para sustituirlo por uno nuevo de granito.

El BNG mantiene la protesta del viernes y el PSOE espera a tener acceso al expediente para posicionarse El BNG de Sanxenxo mantendrá la movilización convocada para este viernes, 8 de mayo, a las 19.00 horas, en la Rosa dos Ventos, en defensa de la balaustrada de piedra del paseo de Silgar. La formación nacionalista insiste en que la actuación prevista por el gobierno local supone una alteración de uno de los elementos tradicionales del entorno y pide que cualquier mejora de seguridad se realice respetando la estética actual. El grupo municipal sostiene que la comparecencia del alcalde, Telmo Martín, para negar la retirada de la balaustrada responde a la presión vecinal generada en los últimos días. Según el BNG, la documentación difundida por el propio Concello y la resolución del Consello da Xunta vinculada a la subvención de la obra hablaban inicialmente de la sustitución del elemento de piedra por piezas de acero inoxidable. Los nacionalistas consideran que ahora el gobierno local trata de matizar el alcance de la actuación planteando un añadido de acero inoxidable, pero defienden que existen otras soluciones técnicas para adaptar la balaustrada a la normativa sin renunciar al granito ni a la imagen tradicional del paseo. En este sentido, aseguran que no se oponen a las obras de mantenimiento o mejora de la seguridad, sino a intervenciones que, a su juicio, puedan desvirtuar el carácter de Silgar. El BNG hizo también un llamamiento a la participación vecinal en la protesta del viernes y pidió que el proyecto se replantee con una solución más integrada en el entorno. La formación lamentó, además, las críticas del alcalde y defendió que sus advertencias se basan en la documentación publicada sobre la actuación. Por su parte, el PSdeG-PSOE de Sanxenxo reclamó acceso al expediente completo del proyecto previsto en el paseo de Silgar antes de fijar una posición definitiva sobre la actuación. La formación considera que se trata de una intervención de impacto para el municipio, tanto por sus implicaciones urbanísticas y de seguridad como por afectar a uno de los espacios más representativos de Sanxenxo. Los socialistas señalan que el proyecto continúa en fase de licitación y sostienen que no se ha facilitado públicamente toda la información necesaria para valorarlo con rigor. Por ello, avanzan que analizarán el proyecto técnico y estudiarán si existen alternativas que permitan reforzar la seguridad sin alterar la identidad del paseo. El partido defiende que su postura se hará pública cuando disponga de toda la documentación.