Retiran un árbol del patio de un colegio de Pontevedra por su riesgo de caída

Los Bomberos de Pontevedra tuvieron que acudir en la noche del martes al CEIP Marcos da Portela del barrio de Monte Porreiro para retirar un árbol que presentaba peligro de caída. El ejemplar estaba ubicado en el patio del propio colegio, con el peligro que suponía para los escolares y otros usuarios.

Según ha informado el Concello de Pontevedra este miércoles, la intervención de los Bomberos se produjo en torno a las 22.30 horas tras un aviso de alerta en el que se advertía de que el árbol podría precipitarse sobre la calzada colindante y causar daños.

El árbol, antes de su retirada / FdV

El aviso llegó después de la tromba de agua que cayó sobre la ciudad a media tarde del martes, una tormenta que descargó en pocos minutos gran cantidad de lluvia, acompañada de granizo, lo que podría contribuir al peligro de caída, junto al mal estado del propio ejemplar.

Según MeteoGalicia, en la jornada de ayer se recogieron en su estación de Campolongo alrededor de siete litros por metro cuadrado, en su mayoría concentrados en apenas media hora. El fenómeno meteorológico también provocó la acumulación de agua en un garaje al final de la calle Casimiro Gómez. En estos primeros días de mayo ya se acumulan más de treinta litros de lluvia, por encima, por ejemplo, de los 27 recogidos en todo el pasado mes de marzo-. En abril fueron 57 en sus treinta días.

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En los trabajos en el patio del CEIP Marcos da Portela de Monte Porreiro fue necesario utilizar el camión escalera de los Bomberos para trocear el árbol y retirarlo sin peligro, ante sus grandes dimensiones.