«Pump track», «skate» y zona de ocio: así será la nueva zona recreativa de Marín
El futuro espacio de la barriada Virxe do Carme forma parte de las obras de mejora en el río Lameira
La renovación del colector del río Lameira de Marín, con una inversión que supera los tres millones de euros por parte de la Xunta de Galicia, permite crear una senda verde fluvial, desde casi el lavadero en la zona que sube hacia Pardavila hasta el entorno de la Barriada Virxe do Carme, zona central del río y que también ganará una nueva zona de ocio.
En la parcela con la que quedará cubierto el tanque de tormentas, se creará una zona de ocio con pérgolas de sombra, elementos de descanso, zona de «skate» y una pista «pump track». Esa es la propuesta que tiene Augas de Galicia y que respalda el gobierno local, que aspira a que «sea una realidad a medida que avancen los trabajos»
«Con esta nueva dotación de equipamiento lúdico y deportivo, mantenemos la naturaleza de una zona verde, pero uniéndola con deporte y con ocio juvenil», explicó la alcaldesa, María Ramallo, que considera esta obra como una actuación clave, con la que «conseguimos varios hitos a la vez: mejoramos el saneamiento en esta zona, recuperamos el río Lameira a nivel ambiental y habilitamos nuevos espacios».
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