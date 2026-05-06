Pontevedra acogerá la VIII edición del Congreso Flúor bajo el lema «El valor de elegir»

Pontevedra volverá a convertirse en punto de encuentro de la industria creativa y el marketing digital con la celebración de la VIII edición del Congreso Flúor, que tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo bajo el lema «El valor de elegir». La cita reunirá a más de veinticinco profesionales de primer nivel y contará con conferencias, mesas de debate, talleres exclusivos y nuevas actividades orientadas al talento joven.

El evento fue presentado este miércoles por su director, Alberto Garnil, en un acto clausurado por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y con presencia de representantes de la Deputación y la Xunta. Garnil explicó que, por primera vez, el congreso contará con una temática central, con el objetivo de contraponer el valor de las ideas y el papel humano frente al avance de la tecnología en un contexto de transformación del sector.

El programa contará con nombres destacados como Javier Campopiano, considerado uno de los grandes creativos internacionales; Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez; Nacho Padilla, director de marca de Renfe; Ester Morell, directora de Marketing y Comunicación de ILUNION; y el pontevedrés Santiago Miguélez, director de marketing de Estrella Galicia. También participarán marcas como Cupra, Tous, Ducati o Viña Costeira.

La jornada del jueves se desarrollará en Afundación, con conferencias individuales y dos mesas de debate, mientras que el viernes el congreso se trasladará al espacio creativo O Sanatorio, donde se celebrarán cuatro talleres presenciales con aforo reducido a quince plazas cada uno.

Una de las grandes novedades será la apuesta por el talento universitario, en colaboración con la Universidade de Vigo. El programa incluirá dinámicas de speed dating entre alumnado del campus de Pontevedra y agencias del sector, así como la I Olimpíada de Creatividad, en la que participarán alrededor de cien estudiantes resolviendo un briefing planteado por Nacho Padilla para la marca Avlo, de Renfe.

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La organización ya cuenta con doscientos inscritos y espera superar los 650 asistentes de la pasada edición. Lores felicitó a los impulsores del congreso por consolidarlo como una referencia en Galicia y en el noroeste peninsular, y destacó su papel para abrir oportunidades laborales en la ciudad al alumnado formado en Pontevedra.