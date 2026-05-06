Pontenciencia convierte a Pontevedra en el gran laboratorio de los investigadores del mañana

El entusiasmo, a veces caótico y siempre brillante, de los investigadores del mañana tomará este fin de semana la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra. Los próximos viernes 8 y sábado 9 de mayo, el campus pontevedrés se convertirá en el epicentro de la decimotercera edición de Pontenciencia, una cita que ya no es solo una feria escolar, sino un ecosistema donde conviven el rigor del método científico y la curiosidad más pura de las familias.

Bajo el lema de ofrecer una visión próxima y humana de la ciencia, el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, presentó este miércoles un programa que cosecha los frutos de un año entero de trabajo en las aulas. No es una cifra menor: 350 alumnos y alumnas, guiados por un profesorado que actúa como motor silencioso, presentarán un total de 27 proyectos que abarcan desde la biología hasta la revisión histórica.

El viernes por la mañana, los pasillos de la escuela de ingeniería serán el territorio de los escolares de quinto y sexto de Primaria, quienes defenderán diez proyectos con la seriedad de quien se sabe ante un tribunal. Por la tarde, el relevo lo tomarán los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, con once investigaciones que ya apuntan a problemas y desafíos del mundo adulto.

El sábado 9 de mayo, el protagonismo recaerá en las familias, esa modalidad que demuestra que la ciencia también se cocina en casa, con seis propuestas que cierran el círculo de la divulgación científica en Pontevedra.

La ciencia en esta feria no entiende de compartimentos estancos. Entre los proyectos destacados de este año asoma una propuesta singular del CEIP A Xunqueira 2: bajo el título "Alfonso X, o influencer do século XIII", los alumnos han buceado en las cantigas y el legado del monarca para demostrar que investigar y hacer regueifas también es una forma de rescatar el patrimonio cultural.

350 alumnos y alumnas, guiados por un profesorado que actúa como motor silencioso, presentarán un total de 27 proyectos que abarcan desde la biología hasta la revisión histórica

La realidad social y ambiental también entra en el laboratorio. En esta edición se presentarán estudios sobre el efecto de los "vapers" para desmontar mitos sobre su inocuidad, investigaciones sobre la acidificación del mar y la capacidad de filtración de los moluscos, o soluciones sostenibles como la creación de bioplásticos para los alveolos de los viveros forestales.

Incluso la botánica doméstica tiene su espacio con un análisis sobre el pH y el color de las hortensias. Especial mención merece la participación del Centro de Educación Especial Cidade de Pontevedra, cuyos alumnos analizarán de forma científica la presencia de azúcar en las bebidas que consumen a diario.

El sábado, además de los talleres de observación solar —con la vista puesta en el próximo evento astronómico mundial—, se entregarán los galardones de Ciencia en Familia. Uno de los momentos más esperados será el homenaje a la mujer investigadora, dotado con premios de 300 euros para los cinco mejores proyectos liderados por niñas y jóvenes.

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Asimismo, el Centro Oceanográfico de Vigo otorgará su galardón especial al mejor trabajo relacionado con el medio marino, reforzando el vínculo de la ciudad con la sostenibilidad del litoral.