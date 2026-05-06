Urbanismo
Poio reurbanizará tres calles de A Caeira y creará un nuevo espacio deportivo e infantil
La actuación, adjudicada por 755.044 euros, tendrá un plazo de ejecución de diez meses
H. D.
Las calles Río Sil, Río Umia y Río Oitavén, en A Caeira, serán reurbanizadas de forma integral con una inversión que alcanza los 755.044 euros. La actuación, adjudicada a Marconsa, renovará el firme, reorganizará el espacio público y eliminará barreras arquitectónicas para mejorar la movilidad vecinal.
Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, incluyen un nuevo sistema de drenaje, canalizaciones soterradas y la renovación del alumbrado público. El proyecto prevé también una conexión peatonal entre Río Sil y Río Tambre, mediante el acondicionamiento del camino existente con nuevo pavimento y escaleras.
La reforma incorporará la rehabilitación del área deportiva e infantil, que se convertirá en un punto de encuentro intergeneracional con campo multideportivo, juegos y grada. Marcial García señaló que la obra permitirá «transformar un ámbito muy deteriorado en un espacio más accesible y seguro».
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