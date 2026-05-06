Poio aplaza quince días el Día de Colón por el aviso de viento y lluvia este fin de semana

El Concello de Poio y las asociaciones Combrus, Leucoíña y Vides Novas aplazan el Día de Colón, que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en Combarro. La previsión de lluvia y viento para este fin de semana, los días 8 y 9, obliga a posponer todas las actividades.

La organización confirma que el programa de actividades y espectáculos se mantendrá, tras confirmar el cambio de fechas con todos los participantes. El objetivo es evitar que el mal tiempo estropee la jornada en Combarro.

Con la nueva fecha, se reabren las inscripciones para participar en el mercado medieval, en caso de que haya artesanos que deseen sumarse a la cita, así como para las comidas en la calle, que se pueden formalizar en la Oficina de Turismo de Combarro.

Durante dos días, la localidad se convertirá en un escenario para recordar la figura de Cristóbal Colón y su vínculo con Poio. Las calles de Combarro se llenarán de actividades y espectáculos en un entorno medieval, que incluirán música en directo, animación callejera, un mercado de artesanía, actuaciones y propuestas participativas. Uno de los objetivos de esta celebración es promover y difundir la teoría del Colón gallego.

El Día de Colón comenzará el viernes 22 con la llegada, a las 19.30 horas, de la nao Santa María con Colón y su tripulación a la Praza da Chousa, donde se instalará un mercado medieval y se celebrarán juegos tradicionales. A continuación, Mundo Nores pronunciará el pregón inaugural. La jornada finalizará con una exhibición de cetrería y danzas medievales a cargo de la Asociación Leucoíña.

El sábado 23, a partir de las 11.00 horas, la Praza da Chousa acogerá talleres de oficios tradicionales relacionados con el mar, así como clases de esgrima medieval y un mercado de artesanía. En la Praia do Padrón se celebrarán exhibiciones y talleres de tiro con arco.

Durante todo el día, diferentes grupos y artistas recorrerán las calles con música y espectáculos, entre ellos Vides Novas, la Escola de Música Tradicional de Poio, Os Mendigos, As Pandereiteras do Ronsel, Os Queimatasas y Os Vikingos. También habrá danzas medievales con la Asociación Leucoíña y teatro itinerante con Moura Teatro.

El Festival de Niños comenzará a las 11.30 horas y también habrá exhibiciones de esgrima histórica y cetrería.

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Por la tarde, continuará el tiro con arco en Praia do Padrón, mientras que en Praza da Chousa el Grupo de Carnaval Samieira organizará juegos tradicionales. Tras una nueva exhibición de cetrería, el Torneo Medieval dará comienzo a las 18.30 horas. El programa se completará con el concierto de Os Mendigos a las 20.00 horas y un espectáculo de fuego medieval a las 21.00 horas.