Las obras del Teatro Principal de Pontevedra avanzan con la instalación de andamios para desmontar el techo

Las obras de emergencia en el Teatro Principal de Pontevedra continúan avanzando a buen ritmo. Este viernes comenzaron los trabajos de instalación de los andamios necesarios para proceder al desmontaje de las zonas de yeso situadas en la parte superior del inmueble, una nueva fase de la intervención iniciada tras el cierre del recinto el pasado mes de marzo.

Durante esta misma semana ya se llevó a cabo el derribo del techo de escayola correspondiente a la parte baja del anfiteatro. Para poder acometer ahora la instalación de las estructuras auxiliares y desarrollar los trabajos con garantías de seguridad, fue necesario retirar previamente todas las butacas del teatro, dejando una imagen poco habitual del patio de platea completamente vacío.

La actuación forma parte de las obras de emergencia impulsadas por el Concello, con una inversión superior a los 250.000 euros. La intervención se puso en marcha después del desprendimiento de parte del techo, atribuido a un vicio oculto en la construcción realizada hace unos cuarenta años.

Antes de iniciar las labores de desmontaje, los técnicos realizaron un escaneo 3D del interior del teatro con el fin de obtener un levantamiento milimétrico de las formas de los falsos techos. Esa información servirá de base para definir la solución técnica definitiva.

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En estos momentos, los servicios municipales estudian distintas alternativas para reponer el techo del Teatro Principal. Entre las opciones que se están valorando figura el uso de madera en sustitución de la escayola. El objetivo prioritario es garantizar la máxima seguridad estructural sin comprometer las condiciones acústicas del espacio, especialmente sus capacidades de difusión sonora.