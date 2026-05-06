"Minutos extra", el podcast de la Diputación con pontevedreses relevantes

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau, en el Grove, protagonizan el primer episodio del podcast “Minutos Extra”, un nuevo espacio para la conversación con los rostros extraordinarios de la provincia. En esta primera entrega, López y Olleros comparten tanto confesiones personales como sus propias impresiones sobre la realidad y el futuro de las Rías Baixas que para ambos pasa por implicar dentro de la marca a los 61 ayuntamientos de la provincia y visibilizar el interior. “Me parece brillante visibilizar todos los lugares que forman parte de las Rías Baixas”, reconoció el chef. "Desde la cima al fondo”, matizó López sobre la apuesta de la Diputación por el turismo de interior.

López estrena con el chef el primer episodio de un pódcast llamado a ser un espacio de reflexión con figuras “extraordinarias que nos hacen ser una provincia extraordinaria” en distintos campos como el turismo, la gastronomía, la cultura, el deporte o la sostenibilidad, con el objetivo de analizar en clave personal y distendida los retos de presente y de futuro de la provincia.

Por esa razón, el título del proyecto hace referencia no solo las cualidades de los invitados, sino a la necesidad de dedicar un tiempo adicional, unos minutos extra, a la manera del tiempo añadido del deporte, para pensar pausadamente sobre el rumbo de Pontevedra,

Javier Olleros es el alma máter del restaurante Culler de Pau, un establecimiento hostelero abierto en el año 2009 en Reboredo, en O Grove, una de las “catedrales” de la gastronomía gallega, distinguido con dos estrellas Michelin, tres soles Repsol y una exitosa trayectoria en el campo de la gastronomía ligada a la sostenibilidad y el territorio. “Es un honor que Cuchara de Pau pueda ser un pequeño referente en las Rías Baixas. Para mí es un proyecto de vida y el resultado de donde venimos, de los que cocinaron antes y nos dejaron el camino bien ligero para poder dar un golpe encima de la mesa y demostrar que se puede hacer una comida contemporánea desde la raíz, desde la aldea y desde mi pueblo querido”, explica el cocinero en su conversación con el presidente.

En la charla, grabada en el Pazo provincial, López y Olleros reflexionaron también sobre el éxito turístico de las Rías Baixas, las posibilidades que ofrece la combinación de los productos genuinos del mar y de la tierra para hacer de la gastronomía gallega una referencia global y, también, sobre la necesidad de apostar por el emprendimiento en el rural. “El rural tiene un potencial enorme, pero hay que creer en él”, sostiene el presidente. “Culler de Pau está en la aldea y para mí es un orgullo. Pero siempre tuve que pelear porque la gente me decía: ‘pero quien te va a venir aquí?’. Ahora mismo el rural es un gran valor”, puntualizó el cocinero.

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“Vienen años muy buenos para las Rías Baixas”, remató Javier Olleros con una conclusión compartida también por el presidente Luis López en un podcast que ya está disponible para su visualización en la plataforma DepoPlay de la Diputación, a través del enlace https://play.depo.gal/slider/videos/episodio-1-minutos-extra-javier-olleros. Además, se podrá acceder al primer episodio de Minutos Extra en el resto de plataformas (canales de redes sociales, Youtube, Spotify y Ivoox) a partir del próximo lunes.