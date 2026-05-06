Marín busca una nueva empresa para tener listo el Vial de Praias este verano

La crisis de la empresa Oresa, que ha provocado paralizaciones de varias obras en la provincia tiene un especial impacto en Marí, ya que era la adjudicataria de la obra de mejora del Vial de Praias, el principal acceso a los arenales del municipio y cuyos trabajos están aún a medio hacer.

A las puertas del verano, el Concello de Marín ha decidido dar luz verde a la resolución del contrato con la adjudicataria e inicia con urgencia la búsqueda de una nueva empresa que permita lleva a cabo una nueva actuación de emergencia para que el vial sea utilizable, además de mejorar la zona, evitar la peligrosidad y los problemas de tráfico que genera la situación actual y poder tener todo resuelto de cara a los meses del verano.

Para poder dar este paso, el Concello ya cuenta con los informes técnicos necesarios y espera que las obras puedan arrancar a la mayor brevedad posible.

Además, el gobierno local lamenta "todos los problemas que provoca una situación como esta, especialmente en obras que dependen de fondos europeos como es la del Vial, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística.

También se vio afectado el proyecto de pavimentación de caminos rurales, cuyo contrato está resuelto desde hace varias semanas.

La crisis de Oresa también afectó a un proyecto que ejecutaba en la ciudad de Pontevedra. Se trata edl ya "eterno" proyecto del parque de la calle Doce de Novembro, en la plataforma sobre las vías del tren.

La constructora abandonó las obras sin previo aviso en Semana Santa, apenas unos días después de su inicio, y ya comunicó al Concello su renuncia formal al contrato. El gobierno local acordó hace unos días su rescisión oficial.

Se da así el primer paso para poder licitar de nuevo una actuación que supera los 640.000 euros y que acumula un largo historial de retrasos, ya que fue necesario, entre otros informes, disponer de un permiso de Adif para ejecutar los trabajos, y que tardó varios meses en tramitarse.

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La parcela fue cedida por Adif al Concello en marzo de 2016, pero casi diez años después la actuación sigue sin culminarse. En todo ese tiempo, el proyecto ha ido encadenando retrasos, desde una larga tramitación administrativa hasta la necesidad de un nuevo permiso de Adif que todavía demoró el inicio de las obras después de su adjudicación. Esa sucesión de obstáculos ayuda a explicar por qué se ha instalado la sensación de que Doce de Novembro es una obra marcada por los contratiempos.