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Contrato

La limpieza de colegios y sedes municipales ronda los 3,9 millones anuales

n. D.

Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha sacado a concurso el contrato para la limpieza de sedes municipales, colegios y otras dependencias de su titularidad, una labor para la que se reservan unos 3,9 millones de euros al año. Con un previsión de cuatro años de duración, el contrato llega a 15,7 millones para actuar no solo en la limpieza de los centros educativos sino también para labores de salubridad, eliminación de plagas y otras similares.

El concurso se ha divididos en dos lotes. El primero corresponde a dependencias administrativas, culturales, sociales, mercados y otros usos, y el segundo a instalaciones deportivas y escuelas, un lote que incluye más de 20 colegios, una decena de pabellones, seis campos de fútbol y rugby y un gimnasio.

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En el primer apartado figuran todas las dependencias municipales de Michelena, Plaza de España, Casa Azul o el Pazo da Cultura, y se incorpora el nuevo centro de creatividad habilitado en el antiguo conservatorio de la calle Alfonso XIII. También se incluye una treintena de centros sociales y culturales en el casco urbano y las parroquias, la playa fluvial del Lérez, los mercados, la sede de la Policía Local y el Parque de Bomberos y los cinco cementerios municipales: San Mauro, Lourizán, Bora, Ponte Sampaio y Campañó, entre otras dependencias.

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