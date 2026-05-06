La Galiña Azul de A Parda concentra la mayor presión de listas de espera de guarderías

La Galiña Azul de A Parda es, entre las seis escuelas infantiles públicas de Pontevedra, la que presenta la mayor lista de espera en el proceso provisional de admisión. Según los listados publicados este miércoles por la Xunta de Galicia, este centro registra 56 expedientes en «agarda»: 10 en el grupo de 0 a 1 años, 44 en el de 1 a 2 y 2 en el de 2 a 3. La cifra sitúa a A Parda por delante de la Galiña Azul del Campus Universitario, que suma 53 solicitudes en espera, y confirma que la mayor tensión se concentra especialmente en las edades intermedias, el tramo de 1 a 2 años.

La comparación entre los seis centros en la ciudad muestra diferencias relevantes. En la escola infantil de Campolongo figuran 24 expedientes en espera, repartidos entre 1 en 0-1, 22 en 1-2 y 1 en 2-3. O Toxo alcanza 21, casi todos también en 1-2, con 20 solicitudes en espera y una en 0-1. La Galiña Azul de Monte Porreiro registra 26 expedientes pendientes de plaza: 5 en 0-1, 20 en 1-2 y 1 en 2-3. En cuanto a la escuela infantil del edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, presenta la presión más baja, con 6 solicitudes en espera, todas en el grupo de 1 a 2 años.

En cuanto a admisiones, A Parda recoge 103 expedientes admitidos; O Toxo, 90; Campolongo, 87; Monte Porreiro, 53; Campus, 39, y la de la Xunta, 32. Estos datos deben interpretarse con cautela, ya que no permiten calcular una cifra global de niños afectados: una misma familia puede haber solicitado plaza en varias escuelas infantiles, por lo que sumar admitidos o listas de espera de los seis centros generaría duplicidades.

Sí hay grupos de edad sin lista de espera, un dato poco habitual en un contexto de demanda elevada. Es el caso de la escuela infantil de la Xunta, que no tiene espera en 0-1 ni en 2-3, y de O Toxo, donde el grupo de 2-3 tampoco presenta expedientes en espera. En el resto de centros hay al menos una solicitud pendiente en cada tramo de edad o en casi todos ellos.

Con comedor escolar

El comedor escolar tendrá un peso muy destacado. Entre los menores admitidos, la Galiña Azul de A Parda suma 97 usuarios de comedor; la escuela infantil de O Toxo, 86; Campolongo, 83; Monte Porreiro, 45; Campus, 34, y la de la Xunta, 32. La práctica totalidad de las plazas admitidas en varios centros están vinculadas al uso de este servicio, especialmente en A Parda, O Toxo y Campolongo.

Reclamaciones

Una vez publicados estos listados provisionales, se abre un plazo de reclamación de cinco días hábiles (del 7 a 13 de mayo ). Las listas definitivas de los niñas y niños admitidos se darán a conocer el 29 de mayo y, acto seguido, se abrirá un plazo para formalizar la matrícula de diez días hábiles (del 1 a 12 de junio). El curso escolar dará comienzo el viernes, 4 de septiembre.

Este año, como novedad, la Xunta aumenta la baremación para las familias en las que trabajan los dos progenitores o el único progenitor, en el caso de las monoparentales. Además, se establece que las víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario.

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