Fragamoreira avanza hacia su desarrollo como nuevo parque empresarial de Poio de 373.415 metros cuadrados

La construcción del futuro parque empresarial de Fragamoreira, en Poio, da un nuevo paso con la licitación del contrato para redactar el proyecto de expropiación de los terrenos. El polígono, previsto en una superficie de 373.415 metros cuadrados, busca responder a la falta de suelo industrial disponible en la comarca de Pontevedra, donde la demanda empresarial sigue siendo elevada.

La actuación permitirá avanzar en la obtención de los terrenos necesarios para desarrollar un área industrial situada en un enclave estratégico, junto a la ciudad de Pontevedra y con conexiones hacia el puerto de Marín, la autopista AP-9, Vilagarcía de Arousa y la comarca de O Salnés.

El parque de Fragamoreira contará con los servicios básicos para la implantación de empresas, entre ellos acceso a la red eléctrica de media y baja tensión, urbanización de parcelas, abastecimiento y otras infraestructuras necesarias para la actividad industrial.

La Xunta sostiene que esta licitación supone un avance en su compromiso de acelerar la ejecución del proyecto y ampliar la oferta de suelo empresarial en el entorno de Pontevedra. En los próximos años, el Gobierno gallego prevé poner a disposición de las empresas cerca de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial en la provincia de Pontevedra.

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Además del polígono de Fragamoreira, permanecen en tramitación los proyectos empresariales de Toedo, en A Estrada; la ampliación de O Campiño; Louredo, entre Mos y Redondela; la ampliación del polígono de O Pousadoiro, en Vilagarcía de Arousa; y la ampliación de la MI de la Plisan, en Salvaterra-As Neves. También están en marcha la licitación de las obras de Lalín 2000 y el proyecto de reurbanización de la Central de Transportes y Terminal Intermodal de Ponte Caldelas.