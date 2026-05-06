Elecciones UVigo: participación desigual en Pontevedra para elegir al nuevo rectorado

La comunidad universitaria de la Universidade de Vigo ha vivido este miércoles una jornada electoral marcada por el movimiento en las mesas, las conversaciones entre votantes y la presencia destacada del profesorado. En el campus de Pontevedra, las urnas permanecieron abiertas desde las 10.00 horas para elegir a la persona que ocupará la Reitoría de la UVigo durante los próximos seis años y para renovar la composición del Claustro universitario.

En la Facultade de Belas Artes, una de las siete sedes electorales habilitadas en Pontevedra, el ambiente fue especialmente activo a media jornada. El goteo de votantes era constante y quienes atendían la mesa destacaban que, aunque todavía quedaba margen para que aumentase la participación, no se percibía una votación fría ni marcada por la indiferencia. El perfil más visible durante las primeras horas fue el del personal docente, que se acercaba a depositar sus papeletas, resolver dudas o comentar como estaba siendo el desarrollo de la jornada.

La cita electoral se desarrolló sin incidencias relevantes y con una actividad superior a la que suele acompañar a algunos procesos universitarios, a menudo condicionados por la mínima implicación del estudiantado. En esta ocasión, sin embargo, la escena en Belas Artes reflejaba una mesa viva, con pasillos bastante transitados, profesorado que aprovechaba los descansos entre clases para votar y miembros de la comunidad universitaria pendientes de la evolución de la participación.

Sara Domínguez (derecha), una de las candidatas. / Gustavo Santos / FDV

La elección rectoral cuenta con tres candidaturas que se resolverán cuando finalice el recuento —siempre y cuando no sea necesaria una segunda vuelta—. Carmen García Mateo, de Nós Universidade; Belén Rubio, de H2040; y Jacobo Porteiro, de ConSenso, son los candidatos al puesto. La existencia de tres aspirantes hace posible una segunda vuelta si ninguna candidatura supera el 50% de los votos tras aplicar la ponderación establecida por sectores. En ese caso, la nueva votación se celebraría el 15 de mayo entre las dos opciones más apoyadas.

El sistema de voto ponderado será decisivo para conocer el resultado final de las elecciones a la Reitoría de la UVigo. El profesorado doctor con vinculación permanente representa el 51% del cómputo; el estudiantado, el 25%; el personal técnico, de gestión, administración y servicios, el 15%; y el resto del personal docente e investigador, el 9%. En total, 21.226 personas estaban llamadas a participar en estas elecciones universitarias.

Los estudiantes también se hicieron notar —en menor medida— en las urnas. / Gustavo Santos / FDV

Los datos difundidos por la universidad a mediodía mostraban una participación muy desigual entre los distintos sectores. El personal técnico, de gestión, administración y servicios alcanzaba el 69,09%, mientras que el profesorado doctor con vinculación permanente se situaba en el 55,66%. El resto del personal docente e investigador llegaba al 35,44%. En cambio, el estudiantado apenas registraba un 6,62%, una cifra que volvía a evidenciar la dificultad de movilizar al colectivo más numeroso de la institución.

En Pontevedra, más allá de los porcentajes, la jornada dejó una imagen de expectación. Las mesas electorales funcionaron también como puntos de encuentro, donde se cruzaban comentarios sobre las candidaturas, el recuento y la posibilidad de que la elección no quedase resuelta en primera vuelta.

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Aunque el cierre estaba previsto para las 18.00 horas, en alguna mesa no se descartaba que el proceso pudiera prolongarse ligeramente para completar la votación. Hasta entonces, el campus ofreció una fotografía clara en la que las urnas no pasaron desapercibidas.