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Motociclismo infantil

Cuarenta niños probarán motos de velocidad en Poio

El programa «Xogade coas motos» se celebrará el 16 de mayo con una jornada gratuita y no competitiva para menores de entre 6 y 15 años

La presentación del programa «Xogade coas motos».

La presentación del programa «Xogade coas motos». / FdV

H.D.

Poio

Cuarenta niños y niñas de entre 6 y 15 años podrán tener su primera experiencia con motos de velocidad el próximo sábado 16 de mayo en A Seca, en Poio. La actividad, de carácter gratuito y no competitivo, forma parte del programa «Xogade coas motos», impulsado por la Xunta de Galicia con la colaboración de VF Timing, el Motoclub VFM y la Federación Galega de Motociclismo.

La jornada se desarrollará en horario de mañana y tarde y permitirá a los participantes utilizar motos, monos y cascos para realizar distintos ejercicios de habilidad bajo la supervisión de monitores. El objetivo es que los menores puedan probar este deporte sin que sus familias tengan que asumir una inversión inicial.

Las inscripciones están reservadas hasta el 8 de mayo para menores empadronados en Poio. A partir de esa fecha, si quedan plazas libres, se abrirán al resto de participantes. El único requisito es saber montar en bicicleta.

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El alcalde, Ángel Moldes, destacó que la propuesta permite acercarse al motociclismo «de forma gratuita, totalmente segura, sin competición y sin necesidad de que sus familias inviertan dinero».

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