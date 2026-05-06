Caldas de Reis cerró 2025 con casi 3.000 contratos y el paro por debajo del 9%

Caldas de Reis cerró 2025 con 2.854 contratos laborales registrados, casi un 10% más que en el ejercicio anterior, y con una tasa de paro por debajo del 9%, el mejor dato local en lo que va de siglo. El balance del Servicio Público de Empleo Estatal sitúa al municipio en una tendencia positiva, con un volumen de acuerdos laborales superior a los 2.601 contabilizados en 2024 y también por encima de los 2.591 de 2023. El dato de 2025 es, además, el segundo más alto del último lustro, solo por detrás de los 3.265 contratos alcanzados en 2022.

La mejora no fue homogénea en todos los perfiles. El incremento más destacado se produjo entre las mujeres, con 1.494 nuevos contratos y una subida cercana al 14% respecto al año anterior. Por edades, el mayor crecimiento se concentró en la población de entre 25 y 45 años. En los colectivos considerados de atención prioritaria para las políticas de empleo, el SEPE contabilizó más de un millar de contratos a menores de 30 años, mientras que las personas mayores de 45 años tramitaron 827 acuerdos laborales.

El alcalde, Jacobo Pérez, sostiene que el reto pasa por reforzar esta evolución con políticas activas de empleo, pese a que no se trate de una competencia directa de la administración local. «Desde el Gobierno local estamos trabajando desde el primer momento en este ámbito con una política útil, activa y realista», señaló. El regidor defendió también que el municipio dispone de herramientas para mejorar los datos a corto plazo, pero que el objetivo es ampliar la oferta laboral de forma estable y más allá del turismo.

En esa estrategia se enmarca la próxima puesta en marcha de una nueva edición del Obradoiro de Emprego, que permitirá contratar temporalmente a 20 personas para trabajos de mantenimiento y mejora en distintos espacios, entre ellos el entorno de la Fervenza de Segade. Pérez también apuntó al futuro desarrollo del polígono de Paradela-Carracedo, ligado al convenio con Zona Franca, como una pieza clave para convertir Caldas en un referente empresarial del interior de Pontevedra. «Sentará las bases de los próximos 50 años de nuestra villa», afirmó.

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Nuevos cursos para mujeres desempleadas

La formación vinculada al empleo tendrá continuidad este mes de mayo con una tercera edición de los cursos para mujeres desempleadas o en busca de mejora laboral que impulsa la Fundación Mujeres en colaboración con el Concello. La convocatoria anterior reunió a 25 participantes, con el 100% de las plazas cubiertas, en sesiones celebradas entre el 17 de marzo y el 24 de abril en el Centro de Información á Muller. Los talleres incluyen manipulación de alimentos, elaboración de currículum, preparación de entrevistas, estrategia de búsqueda de empleo y competencias digitales. Las interesadas pueden informarse en los teléfonos 660 355 831 y 986 530 814 o en el correo igualdade@caldasdereis.gal.