El Botánico de Caldas protagoniza la Semana de la Ciencia con más de 1.000 escolares

La recuperación de la Carballeira y la puesta en valor del Botánico de Caldas centran este año buena parte de la Semana de la Ciencia ‘Sabi@ Caldas’, una cita que entre este miércoles y jueves moviliza a más de 1.000 escolares del municipio en torno a experimentos, juegos, exposiciones y actividades de divulgación.

El espacio natural se ha convertido en el gran protagonista de esta edición, coincidiendo con los trabajos que se están realizando para restaurar y reforzar el valor ambiental de una de las zonas más emblemáticas de Caldas de Reis. La programación incorpora un stand específico dedicado al Botánico y a la Carballeira, con charlas a cargo de personal experto vinculado al proyecto de recuperación y propuestas pensadas para acercar a los niños y niñas la riqueza vegetal del entorno.

Las actividades se centran en la diversidad botánica, los árboles singulares y las características de la vegetación de ribera de Os Choróns. Además, el alumnado participante recibe un cuaderno de campo con la nueva imagen de marca del Botánico, pensado para tomar notas durante las sesiones y reforzar el componente práctico de la iniciativa.

La Semana de la Ciencia de Caldas mantiene también su formato habitual, con experiencias tanto a pie de calle como en los propios centros educativos. La oferta incluye contenidos adaptados a distintas edades y relacionados con ámbitos muy diversos del conocimiento, desde teoremas matemáticos hasta astronomía, inteligencia artificial o disoluciones, entre otras materias.

En la iniciativa participan todos los centros de enseñanza del municipio: IES Aquis Celenis, CPI Alfonso VII, CEIP San Clemente de Cesar, CPR Plurilingüe La Encarnación y CPR Plurilingüe San Fermín. También se suman las escuelas de Carracedo, Godos, Saiar y San Andrés, integradas en el Centro Rural Agrupado.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, destaca la implicación de la comunidad educativa y defiende la importancia de promover la cultura científica entre la juventud «para que niñas y niños exploren su potencial». Sobre el protagonismo del Botánico en esta edición, señala que, en un año marcado por la recuperación de la Carballeira, «era de recibo hacer protagonistas y acercar al alumnado el conocimiento sobre estos espacios, para que descubran de primera mano la joya natural que tienen a su lado».

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‘Sabi@ Caldas’ se celebra desde 2017 como homenaje a Francisco José de Caldas, científico ilustrado colombiano conocido como el ‘Sabio Caldas’ e hijo adoptivo de la villa. Su objetivo es fomentar el interés por la ciencia entre el vecindario y la comunidad escolar, favoreciendo la participación y el intercambio de conocimiento.