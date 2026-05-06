Aumenta el malestar vecinal en Pontevedra ante una nueva crecida sin previo aviso del río Valdecorvos

La tromba de agua que cayó sobre la ciudad de Pontevedra en la tarde del martes, sin una alerta previa de los servicios meteorológicos, ha provocado una nueva crecida del río Valdecorvos, que desbordó en el entorno de la calle Fernando Olmedo, según han denunciado los vecinos, entre los que aumenta el malestar por el retraso en la búsqueda de una solución, anunciada hace varios años pero sin obras a la vista

En el caso del martes, tuvieron que intervenir la Policía Local y los Bomberos tras una alerta al 112 y la asociación Afirval, que agrupa a los afectados, explica que "los residentes más veteranos de la zona coinciden en que 'nunca habíamos visto un comportamiento como el actual del arroyo', con crecidas cada vez más pronunciadas, niveles más altos y intervalos entre episodios cada vez más cortos".

Por ello, reclaman soluciones inmediatas y emplazan al Concello a aprovechar el proyecto de humanización de la calle Casimiro Gómez, ya adjudicada, para "abordar simultáneamente las necesarias acciones estructurales en la galería subterránea del río. Solo se necesita voluntad política y coordinación entre el Concello de Pontevedra y Augas de Galicia, que ya cuentan con los recursos presupuestarios necesarios".

A juicio de Afirval, "el tiempo de reacción es mínimo y la cantidad de lluvia necesaria para el desbordamiento es menor" por lo que urgen la ejecución del plan de Augas de Galicia, No obstante, esas obras no evitarían totalmente las inundaciones, según admitía hace unos días en Pontevedra la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

La conselleira recordaba que "hay mucho trabajo de fondo" y que ya se han realizado los estudios referentes a todas las casuísticas. Los proyectos están encargados, una vez terminados esos estudios previos y "dependiendo de estos resultados el proyecto será diferente".

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Son tres las posibilidades que se barajan como solución, desde la creación de zonas inundables hasta la ampliación de colectores, pero aún no se ha adoptado una decisión definitiva al respecto.