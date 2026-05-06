Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca
Las retenciones se registran en los carriles en dirección al norte y la conductora del coche ha sido excarcelada por los Bomberos
Pontevedra
La circulación por la AP-9 en Pontevedra es complicada en dirección norte desde poco antes de las 12.00 horas a consecuencia de un accidente registrado a esa hora bajo el puente de A Barca, en el kilómetro 130.
El vehículo ha quedado atravesado en la calzada y hasta el lugar han acudido al menos dos ambulancias y otros dos coches de los Bomberos, por lo que se registran atascos en los carriles más próximos al río Lérez, que conducen hacia Santiago.
Los Bomberos han acudido al lugar para excarcelar a la conductora, según apuntan testigos presenciales, mientras colaboran efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil, que regulan el paso del tráfico por el único carril disponible.
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