Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca

La circulación por la AP-9 en Pontevedra es complicada en dirección norte desde poco antes de las 12.00 horas a consecuencia de un accidente registrado a esa hora bajo el puente de A Barca, en el kilómetro 130.

El coche accidentado / Gustavo Santos

El vehículo ha quedado atravesado en la calzada y hasta el lugar han acudido al menos dos ambulancias y otros dos coches de los Bomberos, por lo que se registran atascos en los carriles más próximos al río Lérez, que conducen hacia Santiago.

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Retenciones en la AP-9 / Gustavo Santos

Los Bomberos han acudido al lugar para excarcelar a la conductora, según apuntan testigos presenciales, mientras colaboran efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil, que regulan el paso del tráfico por el único carril disponible.