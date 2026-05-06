Asovedra ya atendió en Pontevedra a 800 inmigrantes en el proceso de regularización extraordinario

Desde primera hora de la mañana, la Casa Azul registra un constante movimiento de personas migrantes que acuden en busca de información, orientación y apoyo documental para acogerse al proceso de regularización extraordinario abierto por el Gobierno de España. La atención está siendo coordinada por la Asociación de Venezolanos e Iberoamericanos en Pontevedra, Asovedra, cuyo trabajo fue elogiado este miércoles por el concejal socialista Marcos Rey durante una visita a las instalaciones.

Acompañado por el presidente del colectivo, Manuel Osorio, Rey quiso conocer de primera mano las tareas que desarrolla el equipo de la asociación y subrayó «la magnífica labor de tutela» que Asovedra está llevando a cabo para ofrecer tranquilidad a todas las personas migrantes que desean iniciar este procedimiento.

Según explicó el edil socialista, se trata de un servicio de orientación y, en muchos casos, también de gestión directa, ya que la asociación ayuda incluso a subir la documentación requerida. El ritmo de atención se sitúa entre las 50 y las 60 personas diarias, lo que supone entre 350 y 420 personas a la semana.

Manuel Osorio describió el ambiente de estas jornadas como «un multicolor de nacionalidades», con personas procedentes de Senegal, Marruecos, Colombia, Venezuela y otros países. La mayoría de quienes acuden residen en Pontevedra, aunque también llegan usuarios de distintos puntos de la comarca y de O Salnés.

El trabajo comienza con la revisión de la documentación disponible y la comprobación de que los expedientes estén actualizados. Osorio señaló que muchas personas están pendientes de obtener la carta de antecedentes penales, un trámite que está generando especiales dificultades, sobre todo entre ciudadanos procedentes de países africanos. «A muchos les recomendamos esperar un poco más para poder presentar toda la documentación junta y evitar requerimientos posteriores», explicó. La asociación también presta ayuda con el informe de vulnerabilidad cuando resulta necesario.

«No podemos tener a más de 500.000 personas sumergidas en una economía informal, que no paga impuestos y que es propensa a la vulneración de derechos. La medida del Gobierno fue justa y necesaria»

Durante la visita, Marcos Rey destacó la trayectoria de Asovedra en Pontevedra y su compromiso con «algo tan necesario como la integración de las personas migrantes». El concejal recordó además que diversos estudios apuntan a que España necesita incorporar alrededor de 200.000 inmigrantes al año para poder seguir sosteniendo el estado del bienestar.

«El trabajo de Asovedra permite ayudar a regularizar la situación de personas que, en muchos casos, ya llevan años trabajando en Pontevedra, de modo que puedan mejorar su calidad de vida y optar a oficios en los que falta mano de obra», afirmó Rey.

Por su parte, Manuel Osorio aseguró que los miembros de la asociación están «sumamente contentos y orgullosos de participar en este momento histórico», además de agradecidos por la puesta en marcha de un proceso que considera necesario. A su juicio, la migración «no debe utilizarse ni desde la derecha ni desde la izquierda», ya que España precisa esa mano de obra y debe favorecer la integración de quienes contribuyen a generar riqueza.

«No podemos tener a más de 500.000 personas sumergidas en una economía informal, que no paga impuestos y que es propensa a la vulneración de derechos. La medida del Gobierno fue justa y necesaria», subrayó Osorio.

Hasta la fecha, Asovedra ha atendido en la Casa Azul a más de 800 personas, y otras 180 ya figuran citadas con expedientes en marcha. Venezuela, Marruecos, Colombia, Perú y Brasil son los principales países de procedencia de las personas atendidas.

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Este servicio es posible gracias a un equipo formado por siete voluntarios en Pontevedra, cuatro en Vigo y dos en Vilagarcía. Las personas interesadas en recibir ayuda de Asovedra durante este proceso de regularización pueden contactar con la asociación a través del correo electrónico asovedra@gmail.com o del número de WhatsApp 675 36 57 06.