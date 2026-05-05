Las Rutas das Maceiras en Flor en A Estrada agotan sus 120 plazas en solo dos horas

El blanco efímero de los manzanos en flor ha desatado una auténtica fiebre en los mostradores de la Deputación de Pontevedra. Apenas dos horas bastaron ayer para que las 120 plazas de las Rutas das Maceiras en Flor por A Estrada se volatilizasen, dejando tras de sí una larga lista de espera de quienes anhelan ese viaje sensorial que arranca a los pies de la capilla de San Roque. El próximo sábado 9 de mayo, los afortunados se sumergirán en la cultura de la sidra visitando las bodegas Rabiosa, Peroja y Camino, referentes del sector en la provincia.

Entre las plantaciones de Pardemarín, Agar y Moreira, los participantes descubrirán el relato de la manzana autóctona a través de catas y paseos guiados por los propios productores locales. Es el éxito de una propuesta de turismo sostenible que combina naturaleza y tradición, demostrando que cuando el campo gallego se pone de gala, la respuesta ciudadana es inmediata y masiva. La avidez por participar en estas expediciones refleja el creciente interés por el turismo de proximidad y la puesta en valor de los productos de la tierra.

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Desde las diez de la mañana, los autocares conectarán la Boa Vila con el corazón sidrero de la provincia, permitiendo que familias y curiosos pisen el terreno donde nace la materia prima. Este éxito rotundo confirma que el sector primario, cuando se abre al visitante con propuestas de calidad, se convierte en un motor cultural y económico. La flor del manzano no solo anuncia el fruto, sino también la consolidación de un modelo de ocio que respeta y celebra nuestras raíces.