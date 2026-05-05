El PSOE pontevedrés propone que las asociaciones y protectoras puedan recoger animales en la calle

El PSOE de Pontevedra propone que el Concello y las entidades de protección animal pacten convenios de colaboración económica y técnica con las asociaciones protectoras sin ánimo de lucro que operan en el municipio y debidamente inscritas en el Registro de Entidades de Protección Animal para habilitar legalmente a estos colectivos para la recogida de animales abandonados o extraviados en la vía pública.

La propuesta socialista se basa en la Ley de Bienestar Animal, que indica que la gestión de la recogida y atención de los animales de compañía podrá realizarse, bien directamente por los servicios municipales competentes, bien por la delegación que los ayuntamientos hagan de estas tareas en entidades privadas o asociaciones a través de convenios o contratos de servicios.

El PSOE local reclama que, en paralelo, se incremente la partida municipal destinada a sufragar los gastos derivados de la atención veterinaria, identificación, esterilización y alimentación de los animales que estén bajo la tutela de estos colectivos, además de "incentivar el diálogo y la relación directa con los colectivos mediante la creación de una Mesa de Bienestar Animal en la que participen representantes municipales, veterinarios y portavoces de las asociaciones, con la finalidad de supervisar y orientar al cumplimiento de la citada ley y de la futura Ordenanza de Bienestar Animal".

Estas reivindicaciones, fruto de las reuniones y conversas mantenidas con las diferentes entidades de protección que operan en Pontevedra, fueron recogidas en una proposición que los socialistas llevarán al pleno de este mes y que este martes fue presentada en una comparecencia conjunta de su portavoz, Iván Puentes, y el concejal Marcos Rey.

Tal y como señaló Puentes, "La ciudad cuenta no solo con un tejido asociativo comprometido y con experiencia, tanto técnica como en trabajo de campo, sino con una gran red de voluntarios. Sin embargo, la gestión actual requiere de un marco jurídico y económico más sólido, que permita a estas entidades actuar con mayor seguridad y, para eso, resulta imprescindible establecer una colaboración institucional con el Concello, garantizando que las asociaciones puedan recoger a los animales que estén abandonados en calle y llevarlos a entornos en las que puedan velar por su bienestar físico y psicológico, con un objetivo último: fomentar la adopción frente a la compra de animales".

Recuerda que "cualquier persona que haya encontrado un perro abandonado en calle durante los últimos años y que haya llamado a la Policía Local se encontró con una situación en la que, salvo en casos de peligrosidad, la Policía Local le respondió que no era su competencia y que llamara a un Concello que carece de un servicio de recogida de animales. Por lo tanto, esa persona tuvo que decidir entre mirar hacia otro lado y dejar al perro abandonado en calle o cogerlo, bajo su responsabilidad, y trasladarlo a la protectora de Os Palleiros para que se pudieran hacer cargo de él"-.

Además, según explicó Marcos Rey, "la Ley actual exige la firma obligatoria de convenios específicos para la gestión de colonias felinas, algo que no solo aligerará la carga administrativa municipal, sino que, al tiempo que se cumple estrictamente con la legalidad vigente, convertiría a Pontevedra en un referente en bienestar animal". En este sentido, Rey recordó que "ya en abril de 2022, la Concejalía de Bienestar Animal, dirigida por el Partido Socialista, creó un carné para autorizar a los voluntarios a efectuar el cuidado de las más de 100 colonias de gatos censadas en nuestra ciudad".

En su opinión, "el Concello lleva tres años de abandono animal, al dejar a las entidades en un limbo de vulnerabilidad, ya que la actual concejala no hizo prácticamente nada en este campo y todo ese trabajo de diálogo que se había desarrollado con las entidades quedó estancado".

"Os Palleiros es ahora mismo la única entidad que está autorizada a recoger a los animales en calle en Pontevedra, lo que hace que asociaciones como Ohana, Difusión Felina o Huellas Felinas se puedan enfrentar a fuertes multas se ejercen esta labor. Estamos defendiendo una propuesta sensata y necesaria, con la que básicamente pedimos que se aplique la Ley", advirtió.

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Iván Puentes incidió en la necesidad de que el gobierno Local agilice los trámites "para que podamos llevar lo antes posible a pleno el texto definitivo de una ordenanza que sería pionera en el conjunto de Galicia , junto con Santiago de Compostela".