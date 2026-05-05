Pontevedra capital lidera el descenso mensual del paro en la comarca con 179 desempleados menos

El paro registrado en los catorce municipios de la comarca de Pontevedra cerró abril con 9.366 personas inscritas en los servicios públicos de empleo. La cifra supone 402 desempleados menos que en marzo, lo que refleja una evolución mensual favorable en el conjunto del área. La mejoría, sin embargo, no evita que la comparación interanual siga siendo negativa, ya que en abril de 2025 el total era de 8.308 parados. Es decir, la comarca cuenta ahora con 1.058 desempleados más que hace un año, un incremento del 12,7%.

La mayor bolsa de paro continúa estando en Pontevedra. La capital contabiliza 4.236 desempleados, 179 menos que el mes anterior, por lo que lidera también el descenso mensual en términos absolutos. Pese a esa bajada, la ciudad mantiene un peso determinante dentro del mercado laboral comarcal, al concentrar por sí sola algo más del 45% de todo el desempleo registrado en los catorce municipios. En la comparación anual, Pontevedra suma 237 parados más que en abril de 2025, cuando tenía 3.999.

Tras la capital, los mayores volúmenes corresponden a Marín, con 1.242 parados, y Poio, con 741. En el caso marinense, el dato interanual sigue siendo especialmente significativo, con 218 desempleados más que hace un año. También destaca Sanxenxo, que cierra abril con 640 parados, 119 más que en el mismo mes de 2025, aunque su evolución debe leerse dentro de su fuerte vinculación con la actividad turística y hostelera.

En el resto del territorio, Caldas de Reis suma 576 desempleados; Ponte Caldelas, 358; Vilaboa, 282; Cerdedo Cotobade, 255; Cuntis, 247; Moraña, 237; Barro, 151; A Lama y Portas, 137 cada uno, y O Campo Lameiro, 127. En términos interanuales, solo Poio y Ponte Caldelas presentan una ligera mejoría respecto al año anterior.

El retrato sectorial vuelve a situar a los servicios como el principal foco de desempleo. En el conjunto de la comarca, este sector concentra 5.440 parados, por delante del colectivo sin empleo anterior, con 1.648; la industria, con 1.059; la construcción, con 873, y el sector primario, con 346. En Pontevedra capital, los servicios reúnen 2.595 desempleados, más de seis de cada diez parados del municipio.

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La brecha de género también se mantiene como uno de los rasgos estructurales del mercado laboral comarcal. Las mujeres suman 6.101 paradas, frente a 3.265 hombres, de modo que representan cerca de dos tercios del total. Además, el paro sigue concentrado en la población adulta: 8.255 desempleados tienen más de 25 años, frente a 1.111 menores de esa edad. En la capital, esa misma tendencia se repite, con 2.851 mujeres desempleadas y 3.760 parados mayores de 25 años.