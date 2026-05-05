Dos niños de Marín, premiados en el certamen gallego «Deseña unha xoia para a túa nai»

Dos niños de Marín han sido reconocidos en la XVI edición del certamen autonómico «Deseña unha xoia para a túa nai», una iniciativa promovida por el Colegio Oficial de Joyería de Galicia y la Federación Gallega de Joyeros, con la colaboración de la Xunta de Galicia, con motivo del Día de la Madre.

Los premiados son Xabier Garrido González, de tres años, alumno de la EEI O Grupo, y Sofía Pacios Pereira, de diezaños, estudiante del CPR La Inmaculada. Ambos se encuentran entre los doce ganadores seleccionados entre ochenta finalistas y miles de participantes de toda Galicia.

El certamen propone a los escolares diseñar una joya para sus madres. Los dibujos ganadores son después transformados en piezas reales por joyeros profesionales colegiados. En el caso de los dos niños marinenses, las joyas fueron realizadas por Unión Joyera de Bergondo y Óscar Joyeros, de Viveiro.

La entrega de premios tuvo lugar el viernes, 1 de mayo, a las 12.30 horas, en el Auditorio del CGAC, en Santiago de Compostela. En el acto participaron, entre otros representantes institucionales, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; la gerente de Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro; y la gerente del Instituto Galego de Consumo, Sol Vázquez.

Además de los dos ganadores de Marín, también resultaron finalistas varios escolares de la comarca y de otros puntos de la provincia de Pontevedra. Entre ellos figuran alumnos de centros de Pontevedra, Moraña, Ribadumia, Poio, Sanxenxo y del propio municipio marinense, como Borja da Silva Montoya, también de la EEI O Grupo, y Érika Aparicio Vilavedra y Vera Torres Aldao, del CPR Plurilingüe La Inmaculada.

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Con las doce piezas premiadas en esta edición, el certamen suma ya cerca de 200 joyas únicas elaboradas a partir de diseños infantiles desde su puesta en marcha. La organización destaca que el objetivo de la iniciativa es acercar la joyería a los más pequeños, visibilizar el oficio y ofrecer a las madres un regalo personalizado y duradero.