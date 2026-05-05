Interior planifica para 2034 la nueva comisaría de Pontevedra, en la actual Casa do Mar

Ocho años. Es el plazo ideal que se ha fijado el Ministerio del Interior para que Pontevedra disponga de una nueva Comisaría de Policía, en el solar que ahora ocupa la Casa do Mar de Mollavao. Para ello ha reservado 9 millones de euros, pero el proyecto depende ahora de que el Sergas certifique el traslado de las consultas allí ubicadas al Gran Montecelo, cuyas obras presentan un "atraso indefinido".

Así lo ha planteado el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, a la directiva de la Asociación Vecinal de Mollavao. En el encuentro se analizaron diversas actuaciones de competencia estatal en este barrio de Pontevedra, entre las que destaca el plan para construir la nueva Comisaría de la Policía Nacional. El subdelegado insistió que este plan "está lastrado por el retraso indefinido” de las obras de ampliación en el hospital Montecelo.

Aunque el edificio de la Casa do Mar es de titularidad estatal (está adscrito a la Seguridad Social) es preciso trasladar las consultas médicas del Sergas que allí funcionan a Montecelo antes de poder disponer de los terrenos. El Ministerio del Interior incluyó la nueva Comisaría de Pontevedra en su planificación hasta 2034 con una previsión de gasto de 9 millones de euros, pero se encuentra con que la dotación tiene “un inquilino que no marcha y no se sabe cuándo va a marchar”. Con todo, Losada subrayó que la inclusión de la Comisaría en las previsiones del Ministerio, junto con los primeros pasos para la redacción del proyecto tras la información urbanística solicitada al Concello "es un avance incuestionable".

Por otra parte, Losada explicó a la directiva presidida por Mateo González que el derribo de los cuatro chalés militares de la calle de Rosalía de Castro, que el Instituto de Vivienda de la Defensa (Invied) ya tiene en ejecución, da paso al desarrollo urbanístico del convenio con el Concello de Pontevedra para habilitar un espacio para la ciudadanía en esta zona.

En el que se refiere a los terrenos de dominio público informó de que la concesión para que el Concello pueda construir el nuevo vial de Mollavao para conectar la PO-11 y a PO-546 ya está aprobada y que los espacios laterales deberán ser acondicionados como espacio verde. Subrayó que el Concello se comprometió a habilitar un aparcamiento alternativo en los terrenos de Malvar para lo que deberá solicitar la declaración de innecesariedad para el dominio público ante el Ministerio de Transición Ecológica para, posteriormente, tramitar la desafectación de esta parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, ante el Ministerio de Hacienda.

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Finalmente, se abordó la finalización del paseo marítimo hasta Os Praceres, que sigue pendiente de la solución técnica que deben abordar conjuntamente entre las direcciones generales de Costas y de Carreteras del Estado y se informó de que ya se está trabajando en la solución técnica que permita solucionar las inundaciones en la PO-11 por el efecto de las mareas en los días de temporal.