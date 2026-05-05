La conselleira do Mar anuncia la caracterización de áridos del Lérez, un paso clave para el dragado del río pontevedrés

El lodo acumulado en el fondo del Lérez no solo enturbia el agua e inutiliza pantalanes del Club Naval, sino que marca el pulso de una espera técnica que este martes ha sumado un nuevo capítulo de plazos y requerimientos. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha confirmado esta mañana que la Xunta de Galicia ya ha activado la maquinaria administrativa para contratar la caracterización completa de los áridos del río, un proceso minucioso y exigente que se presenta como uno de los peajes técnicos antes de que las dragas puedan, por fin, entrar en el cauce.

Esta nueva analítica de los sedimentos responde a los requerimientos del Gobierno central y no es una tarea sencilla sobre el mapa. Según ha detallado Villaverde, el proceso requerirá de equipos de buceadores profesionales encargados de tomar muestras a lo largo de varios kilómetros y a distintas profundidades.

Es un trabajo que queda a merced de las condiciones climáticas y geográficas, pero que la Consellería afronta con una "planificación optimista", afirmó Villaverde, para que el proyecto sea un blindaje de garantías ambientales. El objetivo final sigue marcado en el calendario con una fecha clara: 2027, el año en el que el dragado debería dejar de ser un informe técnico para convertirse en una realidad que devuelva el calado y la salud al fondo de la ría.

Marta Villaverde y el presidente de la Diputación, Luis López, sellaron un convenio de 15.000 euros destinado a la realización de prácticas en el extranjero de alumnos del Igafa

En paralelo a esta batalla por los sedimentos, el Pazo Provincial acogió la firma de una alianza por el talento joven de la costa. Marta Villaverde y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, sellaron un convenio de 15.000 euros destinado a los alumnos del Igafa (Instituto Galego de Formación en Acuicultura de A Illa de Arousa).

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Este acuerdo, que se viene renovando desde 2011, permitirá que estudiantes de acuicultura y buceo profesional realicen prácticas de tres meses en empresas punteras del extranjero. Para Luis López, el Igafa es el "Ferrari" de los centros formativos, una pieza clave para que la innovación y el emprendimiento se traduzcan en técnicos gallegos con experiencia internacional que regresen a potenciar nuestras rías.