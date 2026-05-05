El Concello inicia la limpieza de 350 kilómetros de vías rurales

El Concello de Pontevedra ha iniciado la campaña primaveral de roza y limpieza en las carreteras y caminos municipales del rural, una actuación que abarcará 350 kilómetros de vías en las quince parroquias. El objetivo del Gobierno local es frenar el crecimiento de la maleza tras las lluvias del invierno y garantizar que la red viaria se mantenga en condiciones adecuadas de seguridad y uso durante todo el año, especialmente de cara a la temporada estival.

Los trabajos, coordinados por la Concellería do Rural, que dirige María José Abilleira, han comenzado este 2026 por las parroquias del norte del municipio. La campaña arrancó en Santo André y continuará por Santa María y Verducido, para avanzar después de forma progresiva hacia la zona sur.

El plan anual del Concello, sustentado en un contrato de casi medio millón de euros, prevé completar una primera vuelta antes del verano y realizar, como mínimo, una segunda pasada completa por todas las parroquias. La concejala explicó que el inicio de esa segunda roza se decidirá en función de cómo evolucionen los trabajos durante las próximas semanas.

La actuación combina medios mecanizados y trabajos manuales. En los tramos principales se utilizará un tractor, mientras que las brigadas a pie se encargarán de las zonas de acceso más complejo o de carácter más urbano. Además, todos los trabajos quedarán georreferenciados, lo que permitirá al Concello conocer con exactitud en qué caminos se ha actuado en cada momento.

Desde el área de Rural recuerdan que alrededor del 70% de estas limpiezas se concentran en los márgenes de las carreteras, espacios que suelen verse invadidos por vegetación procedente de fincas particulares. También se aplicará un criterio ambiental: en los entornos habitados se retirarán los restos, mientras que en las zonas forestales se dejarán sobre el terreno para que sirvan como nutriente vegetal.

El servicio incluye también la limpieza de espacios singulares, como entornos de playas, accesos a infraestructuras y locales sociales. Además, contempla bajo demanda la retirada de tocones y la corta de árboles. Ante la proximidad del verano, Abilleira pide a las comisiones de fiestas y a los vecinos que necesiten limpiezas extraordinarias en campos de fiesta que contacten directamente con la Concellería para agilizar las actuaciones.

Noticias relacionadas

La ejecución del contrato corresponde a la empresa Audeca S.L.U. Tras las deficiencias detectadas el pasado año, el Gobierno local asegura que mantendrá una vigilancia estricta del servicio y exigirá el cumplimiento íntegro del contrato. Aun así, el Concello concede a la empresa un “voto de confianza” tras recibir el compromiso de que los problemas registrados en la anterior campaña no volverán a repetirse.