El Concello exigirá a la Xunta compensaciones justas para los vecinos de San Amaro

El Concello de Pontevedra se compromete a reclamar a la Xunta de Galicia una compensación justa para los vecinos afectados por el Proxecto de Interese Autonómico de San Amaro, una actuación impulsada por la administración autonómica a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

El concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, acompañado por el director xeral del área, Xosé Manuel Tato, mantuvo el pasado miércoles por la tarde una reunión con la vecindad afectada. El encuentro, según trasladó el gobierno local, se desarrolló en un ambiente cordial y permitió abordar las principales dudas existentes en la zona.

Durante la reunión, Oubiña trasladó a los asistentes que el Concello es consciente de la preocupación generada por un proyecto que puede afectar a viviendas, terrenos y accesos. El edil quiso subrayar, además, que no se trata de una iniciativa municipal, sino de un proyecto de la Xunta, administración competente en materia de vivienda.

Aun así, el Concello mantiene su colaboración al entender que la actuación puede ser positiva para la ciudad, en un contexto de elevada demanda de vivienda protegida. Los responsables municipales explicaron los pasos dados hasta ahora, desde la oferta inicial de distintos terrenos al IGVS hasta la elección definitiva de las parcelas de San Amaro.

También se informó del estado de las alegaciones presentadas por el Concello. Algunas fueron aceptadas, como la relativa al vial del edificio de emergencias, mientras que otras fueron rechazadas, entre ellas la petición para que la Xunta asumiese el acceso desde la ronda Este, una obra que finalmente ejecutará el propio Concello.

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Los vecinos trasladaron sus dudas sobre la situación en la que quedarán sus casas, parcelas y viales. Urbanismo se comprometió a mantener un diálogo fluido y a convocar las reuniones necesarias conforme avance la tramitación. Además, Oubiña aseguró que el Concello exigirá al IGVS que las pérdidas de la vecindad sean compensadas de forma justa.