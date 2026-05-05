Banderas Azules: La ría de Pontevedra suma 26 playas al incorporar las de Pampaído, O Laño y Loira

La playa de Pampaído, en Sanxenxo, y la de O Laño, en Poio, se convertirán este verano en los dos nuevos arenales de la ría de Pontevedra que lucirán la Bandera Azul por su calidad. A ellas se suma Loirá, en Marín, que recupera este distintivo tras un año sin ella. Con estas tres incorporaciones, la ría contará este año con 26 banderas azules en sus playas, y Sanxenxo vuelve a consolidarse como el municipio español más distinguido, con 18, más otros tres distintivos en sus puertos deportivos.

Adeac, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, es la encargada de otorgar estas bandera y este año el jurado ha galardonado las playas, puertos y embarcaciones turísticas por un periodo de dos años, como un mecanismo de transición temporal. Según explica la propie entidad, este mecanismo de transición se ha implementado en respuesta a la evolución de los requisitos internacionales de acreditación y a los cambios normativos de la Unión Europea, pero advierte de que "el galardón otorgado durante el período de transición sigue estando estrictamente condicionado al cumplimiento continuo de todos los criterios de concesión de la Bandera Azul, así como al seguimiento anual y a los procesos de verificación que se realizarán durante 2027".

En España se han conseguido 794 banderas azules, 44 más que en 2025, de las que 118 corresponden a Galicia, con diez más que el año pasado, en 38 municipios.

En la comarca de Pontevedra son 31 en cuatro municipios: 26 para playas, tres para puertos deportivos y dos para centros, en concreto, el de Petroglifos de Mogor, en Marín, y la Casa Museo de Colón, en Poio. Los puertos de Portonovo, Sanxenxo y su Real Club Náutico son los galardonados para este verano.

Sanxenxo destaca en España con sus 18 arenales, uno más que el pasado año al incluir por vez primera a Pampaído. Las demás son A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora y O Espiñeiro, ambas en el entorno de A Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar, la "joya de la corona".

Marín recupera las cinco banderas de antaño, al conservar las de Aguete, Mogor, Portocelo y O Santo y lucirla de nuevo en Loira, mientras que Poio amplía su relación al incorporar por vez primera a O Laño, en Samieira, que se suman a las ya consolidadas de Cabeceira y Xiorto.

La relación se completa con la playa fluvial de A Calzada, en el río Verdugo en Ponte Caldelas.

En paralelo a la selección de las banderas azules, la Consellería de Sanidade inicia este mes sus habituales análisis de la calidad de las aguas de baño, uno de los criterios para otorgar los distintivos ambientales.

Son 52 los arenales, tanto en la costa como en el interior los que forman parte de este programa y los resultados divulgados por Sanidade reflejan que 46 de ellos cuentan con una calidad «excelente» del agua de baño. Son dos menos que en el ejercicio anterior, ya que descienden de categoría, a calidad «buena», las playas de Lourido y Padrón, en el municipio de Poio.

En cambio, la de Loira, en Marín, registra el proceso contrario. Asciende de «buena» a «excelente», el mismo nivel que registran las demás playas de este municipio: Portocelo, Mogor, Aguete y O Santo. De este modo, el Concello ha podido recuperar la bandera azul en Loira, que no pudo lucir el pasado año.

Con el «descenso» de Lourido y Padrón, las playas con la nota «buena» pasan de dos a cuatro, ya que siguen este año en esa categoría las zonas de baño de Raxó, también en Poio, y la fluvial de Pozo Negro, en Cerdedo-Cotobade.

Ninguna de las playas aparece en el apartado «suficiente», el menor de los aprobados, pero sí hay dos que vuelven a suspender, igual que en 2025. Una de ellas es la playa del río Lérez, en Pontevedra, que un año más tendrá que exponer un cartel en el que se desaconseja el baño, pese a que el pasado año apenas se registró u episodio contaminante, menos que en otros puntos con más incidentes y mejor valorados. La otra es la de Nanín, en Sanxenxo, que durante años estuvo fuera de los análisis por su alta contaminación pero ahora sí aparece, aunque con una calidad «insuficiente».

En este municipio turístico, Sanidade analiza las aguas de otras veinte playas, todas ellas con una nota de «excelente». En cambio, también alberga el único arenal de la comarca con «prohibición permanente de baño». Se trata de la de A Carabuxeira, objeto de una constante degradación, con pérdidas de arena y casos de vertidos pese a las obras de regeneración que se anuncian desde hace años.

Las playas de Sanxenxo con la máxima nota son A Lanzada, A Lapa, Nosa Señora, Agra, Areas derecha e izquierda, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Pampaído, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar.

En Poio son las de A Canteira, Covelo, Sinás, Cabeceira, Campelo, Chancelas, Chancelas pequena, Fontemaior, Laño, Ouriceira y Xiorto.

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En el interior, A Calzada, en Ponte Caldelas, y el Verdugo, en A Lama, repiten la calidad «excelente» al igual que otras cuatro de Cerdedo-Cotobade: Carballedo, Xesteira, Viascón y Calvelo. En la desembocadura del río Verdugo, la playa de Ponte Sampaio conserva la máxima nota, al igual que las tres de Vilaboa, en la ría de Vigo: Areeiro, Deilán y Forno do Cal.