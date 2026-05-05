As Regas desafía a la lluvia con una tarde de juegos

El cielo no lo puso fácil, pero As Regas tenía ganas de fiesta. El nuevo parque infantil de la plaza estrenó oficialmente su vida de juegos con una celebración pensada para los más pequeños y también para las familias que, desde hace semanas, miraban de reojo la transformación de este espacio. La inauguración estaba prevista inicialmente para una hora antes, pero las previsiones meteorológicas aconsejaron retrasar el arranque hasta las 18.00 horas, cuando el tiempo daba algo más de margen para convertir la tarde en un pequeño respiro al aire libre, aunque la lluvia acabó apareciendo; no se quiso perder la diversión.

La cita sirvió para poner en marcha un parque que ya no se parece al que había. La reforma amplió la zona de juegos hasta los 650 metros cuadrados y reorganizó por completo una parcela marcada por su pendiente. Lejos de ser un problema, esa topografía acabó convirtiéndose en parte del atractivo del proyecto, ya que la caída del terreno se aprovechó para integrar un tobogán y una zona de escalada, dos de los elementos llamados a convertirse en protagonistas de las tardes de juego.

El Concello preparó para la apertura una programación con sabor de fiesta de barrio: cuentacuentos, juegos tradicionales, talleres de chapas y pulseras y distintas actividades para compartir en familia. En el diseño inicial de la jornada también figuraban obradoiros de marcapáginas de madera y de hamma beads, juegos populares como la rana, el billar aéreo, el pasa la ficha o la jenga gigante, además de juegos de gran formato como parchís, ajedrez o twister. La propuesta se completaba con el espectáculo musical de cuentacuentos «A casiña de cartón», dirigido a público familiar con niños de entre 3 y 9 años.

El concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, visitó el recinto el lunes, la víspera de su apertura, para comprobar el resultado final de los trabajos. La actuación, adjudicada a la empresa Better Design SL por algo más de 127.000 euros, buscaba no solo renovar los juegos, sino construir un espacio más cómodo, accesible y fácil de mantener.

El nuevo parque cuenta con dos áreas diferenciadas, una para mayores de seis años y otra para niños y niñas de menor edad. También incorpora juegos con criterios de inclusión y accesibilidad universal, además de una zona de estancia para las personas adultas que acompañan a los pequeños. El terreno se consolidó con hormigón en los laterales y se instaló césped artificial para facilitar el mantenimiento.

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Con la fiesta de este martes, As Regas dejó de ser una obra terminada para convertirse otra vez en lo que siempre quiso ser: un lugar de carreras, cuentos, meriendas improvisadas y largas tardes de diversión; un parque nuevo para que la infancia vuelva a hacer suyo este rincón de la ciudad.