El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés despide a sus 56 residentes de este curso
Fueron 21 médicos de familia, 23 de especialidades hospitalarias, dos matronas y diez enfermeras de varias especialidades
R. P.
Un total de 56 residentes finalizan este curso su formación en los centros de la red de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Con motivo de este final de ciclo, este martes se celebró la despedida oficial de este colectivo en un acto institucional que reunió la profesionales y docentes en el salón de actos del Hospital Montecelo de Pontevedra.
Los sanitarios que culminan así su formación en Pontevedra son 21 son médicos de familia, 23 médicos de especialidades hospitalarias, dos matronas, ocho enfermeras de familia, una enfermera pediátrica y otra de salud mental. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés dispone en la actualidad de un total de 89 tutores, de los que 46 imparten docencia en el campo de la Atención Primaria y 43 forman en Atención Hospitalaria.
El acto de este martes cntó con la asistencia del gerente del área, José Flores Arias, el presidente de la comisión de docencia de Atención Hospitalaria, el doctor Luis Anibarro García, la presidenta de la comisión de docencia de Medicina Familiar y Comunitaria, la doctora Yolanda Fernández Veiga, la presidenta de la subcomisión de docencia de Enfermería Hospitalaria, Cristina Sanmartín Chapela y el presidente de la subcomisión de docencia de Enfermería Familiar y Comunitaria, Benito Durán Sineiro, que invitaron a los profesionales que finalizaron su programa formativo en Pontevedra a "continuar actualizando conocimientos para alcanzar una mayor calidad en la actividad asistencial, manteniendo la prioridad del bienestar de la población, aprovechando al máximo los retos que la partir de ahora tendrán en el Sistema Sanitario Público", según destaca el Sergas.
Este acto académico de despedida de los residentes de Pontevedra-O Salnés acogió también en Montecelo una conferencia magistral de la catedrática de Ética e Deontoloxía de la Universidade de Vigo, María Cristina Caruncho Michinel el, que versó sobre “Os Boomers ante a relación médico-paciente”.
Asimismo, en representación de los residentes tomaron la palabra el EIR de Enfermería Familiar y Comunitaria Adrián Parada Barral, y la residente de Endocrinología y Nutrición María Esther Proaño Fierro, que aportaron una amplia perspectiva y visión del día a día de este colectivo en formación en el entorno asistencial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
- Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego
- Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
- Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes
- O nos sacan a la fuerza o no salimos de nuestras casas', advierten los vecinos de San Mauro
- Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano
- La Policía concluye que la muerte del joven en el Gafos fue accidental
- El dispositivo para La Vuelta Femenina se exhibe en Pontevedra