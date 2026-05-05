El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés despide a sus 56 residentes de este curso

Un total de 56 residentes finalizan este curso su formación en los centros de la red de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Con motivo de este final de ciclo, este martes se celebró la despedida oficial de este colectivo en un acto institucional que reunió la profesionales y docentes en el salón de actos del Hospital Montecelo de Pontevedra.

Los sanitarios que culminan así su formación en Pontevedra son 21 son médicos de familia, 23 médicos de especialidades hospitalarias, dos matronas, ocho enfermeras de familia, una enfermera pediátrica y otra de salud mental. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés dispone en la actualidad de un total de 89 tutores, de los que 46 imparten docencia en el campo de la Atención Primaria y 43 forman en Atención Hospitalaria.

El acto de este martes cntó con la asistencia del gerente del área, José Flores Arias, el presidente de la comisión de docencia de Atención Hospitalaria, el doctor Luis Anibarro García, la presidenta de la comisión de docencia de Medicina Familiar y Comunitaria, la doctora Yolanda Fernández Veiga, la presidenta de la subcomisión de docencia de Enfermería Hospitalaria, Cristina Sanmartín Chapela y el presidente de la subcomisión de docencia de Enfermería Familiar y Comunitaria, Benito Durán Sineiro, que invitaron a los profesionales que finalizaron su programa formativo en Pontevedra a "continuar actualizando conocimientos para alcanzar una mayor calidad en la actividad asistencial, manteniendo la prioridad del bienestar de la población, aprovechando al máximo los retos que la partir de ahora tendrán en el Sistema Sanitario Público", según destaca el Sergas.

Este acto académico de despedida de los residentes de Pontevedra-O Salnés acogió también en Montecelo una conferencia magistral de la catedrática de Ética e Deontoloxía de la Universidade de Vigo, María Cristina Caruncho Michinel el, que versó sobre “Os Boomers ante a relación médico-paciente”.

Noticias relacionadas

Asimismo, en representación de los residentes tomaron la palabra el EIR de Enfermería Familiar y Comunitaria Adrián Parada Barral, y la residente de Endocrinología y Nutrición María Esther Proaño Fierro, que aportaron una amplia perspectiva y visión del día a día de este colectivo en formación en el entorno asistencial.