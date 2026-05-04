Campus de Pontevedra
Un vídeo sobre la adicción a las redes, finalista a nivel nacional
#Noteaplatanes fue creado por los alumnos Estíbaliz Bárcena y Fernando Bautista
Los estudiantes de la Facultade de Comunicación de Pontevedra Estíbaliz Bárcena y Fernando David Bautista han sido seleccionados como finalistas de Efecto Mil, un concurso promovido por la Fundación Atresmedia, con la colaboración de la Fundación Telefónica, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años.
Su trabajo, titulado #Noteaplatanes, aborda el uso abusivo y la adicción a las redes sociales. La pieza fue realizada como proyecto para la asignatura Producción publicitaria en la web y multimedia, impartida por el profesor Alberto Dafonte, dentro del Grao en Publicidade e Relacións Públicas.
El certamen, que en su quinta edición contó con más de 900 participantes, propone la creación de vídeos breves sobre riesgos digitales como el ciberacoso, los discursos de odio, las noticias falsas, los retos virales o la dependencia de las plataformas sociales. En este contexto, Bárcena y Bautista decidieron centrarse en la adicción a las redes, al considerar que es una realidad muy presente en la vida cotidiana de los jóvenes.
La selección de #Noteaplatanes como uno de los 15 vídeos finalistas permitirá a sus autores participar en un programa formativo virtual impartido por profesionales de Atresmedia, centrado en creatividad, guión, contenidos, redes sociales, ciberseguridad y alfabetización mediática.
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