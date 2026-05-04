Santa Clara se abre a las artes vivas: 22 artistas habitarán el convento entre catas arqueológicas

El convento de Santa Clara, que durante siglos guardó silencio, se prepara para latir con la urgencia de lo contemporáneo con la primera Bienal de Artes Vivas. Esta cita combinará propuestas de danza, performance, artes escénicas, música y, por primera vez, circo. El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, junto al comisario Iñaki Martínez Antelo y la directora del Museo, Ángeles Tilve, presentaron esta mañana la intensa programación en un acto que tuvo lugar en la iglesia del cenobio y que sirvió para trazar la hoja de ruta de una cita llamada a sacudir los cimientos culturales de la ciudad del 2 al 12 de julio.

Santa Clara no será solo un telón de fondo, sino un contenedor activo que este mismo mes de mayo empezará a ser intervenido por las catas arqueológicas. Estas prospecciones, que buscan desentrañar los secretos ocultos bajo el suelo antes de las grandes obras de rehabilitación, convivirán con la urgencia del arte contemporáneo. Rafa Domínguez confirmó que las actuaciones se llevarán a cabo “en la parte del convento en la que no se hagan excavaciones”, utilizando como escenarios la iglesia, los jardines y el coro.

Bajo el título "Nas Marxes", la Bienal se sitúa en el borde donde las disciplinas se diluyen, naciendo con la voluntad de convertir a Pontevedra en un laboratorio vivo. Para ello, convocará a creadores de Galicia y España, pero también de Brasil, Argentina, Italia o Portugal.

El programa, con entrada gratuita, despliega una constelación de voces que deconstruyen lo establecido. La inauguración, el jueves 2 de julio, pondrá a prueba la acústica del templo con "Microdesfase" de Blanca Tolsá. Esa misma noche, los jardines vibrarán con el concierto-acción de Clo Plas, Diego Vites y Javi Álvarez, una propuesta que rescata a "xs Placudxs", personajes del imaginario festivo que regresan para tocar sintetizadores y samplers.

Rafa Domínguez confirmó que las performances, acciones de danza etc se llevarán a cabo “en la parte del convento en la que no se hagan excavaciones”, tanto en la iglesia como en los jardines. A mayores, el coro también será escenario de las propuestas artísticas

A lo largo de los días, la Bienal profundizará en relatos tan íntimos como universales. El argentino Martín Flores Cárdenas presentará "La fuerza de la gravedad", mientras que Isabel Do Diego traerá su "Bestia Sagrada", donde el quejío flamenco se funde con bases electrónicas y recitación japonesa. El convento también inspirará propuestas con un componente místico o de meditación, como los trabajos de María Jurado (“Angelical”) o de Thiago Granato con “Out of sight, out of Mind”.

La memoria histórica tendrá su espacio con "Extraña alegría" de Javier Hernando, y en una vertiente más conceptual, la actriz María Roja interpretará "Jérôme Bel". La danza contemporánea contará con la intensidad de Manuel Rodríguez (“Alien”) y la mística de Fran Martínez en “Transfixión”, trabajo desarrollado tras una residencia en el propio convento durante este mayo. También destaca “En talleres”, de Leonor Leal y Antonio Moreno, un laboratorio que utiliza objetos inútiles para devolverlos a la vida.

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Finalmente, el cierre llegará con figuras como Celso Fernández Sanmartín, con una sesión de narración oral en la absoluta oscuridad del coro. La Bienal concluye con la danza hipnótica de Alessandro Sciarroni, León de Oro de Venecia, cuya pieza "Don't be frightened of turning the page" utiliza el giro físico como metáfora de los flujos migratorios. Es, en definitiva, una apuesta por lo efímero antes de que el silencio de las excavaciones arqueológicas dé paso a la reconstrucción definitiva del convento.