Rexurdir pide un protocolo ágil ante las recaídas: «En un mes a lo mejor ya no tiene solución»

Rexurdir sostiene en Pontevedra una red de apoyo para personas sin hogar, con problemas de adicciones o en situación de pobreza severa que va mucho más allá de la primera atención. La asociación, ubicada bajo el puente de A Barca, combina servicios básicos como desayuno, ducha o lavandería con acompañamiento psicológico, orientación legal y un piso de apoyo para usuarios que están inmersos en procesos terapéuticos y necesitan un seguimiento más estable fuera del centro.

Ese recurso residencial, situado en la calle Echegaray, permite alojar temporalmente a varios usuarios mientras avanzan en su itinerario de recuperación. La estancia máxima es de un año, aunque desde la entidad explican que muchos abandonan antes el piso. El objetivo, resume la coordinadora de la asociación, Laura Vilán, es reforzar los procesos y evitar que se rompan en los momentos de mayor fragilidad: «Lo que queremos es mejorar los resultados».

Vilán reclama, en ese sentido, una mayor coordinación con Sanidade, especialmente cuando se producen recaídas. La asociación advierte de que estos episodios forman parte de muchos procesos terapéuticos, pero considera que la respuesta debe ser más rápida y adaptada a cada caso. «Tenemos que tener un protocolo de seguimiento en las recaídas», señala la coordinadora, que insiste en que debe ser «un protocolo muy ágil». A su juicio, el sistema no siempre responde con la flexibilidad necesaria: «Me da la sensación de que todo está robotizado, todo va por agenda, aunque tengas urgencias. No puede ser así».

La visita también hizo parada en el local de la asociación. / Gustavo Santos / FDV

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, que visitó este lunes las instalaciones de Rexurdir y el piso de apoyo, defendió también durante la visita la necesidad de adaptar la atención a la realidad concreta de cada usuario: «Lo lógico es que se adapte el trabajador a la situación», lo que completó Vilán afirmando que «a lo mejor dentro de un mes ya no tiene solución».

En el local de A Barca, la actividad diaria arranca con el desayuno para usuarios. Según explica César Patiño, psicólogo del centro, la media habitual se sitúa entre 30 y 40 usuarios al día, con jornadas en las que se alcanza el límite de 40 o 45 personas. «Suele haber poca rotación; son los mismos de forma intermitente, pero siempre son conocidos», indica desde su experiencia.

El desayuno se ofrece de lunes a viernes de 9.00 a 11.30 horas, y fines de semana y festivos de 10.00 a 12.30. A ese servicio se suman cuatro turnos diarios de ducha, lavandería, reparto de comida donada por supermercados y apoyo profesional. Patiño matiza que desde el centro no se realiza una terapia clínica como tal, pero sí «orientación» y sesiones individuales de apoyo psicosocial cuando es necesario. La asociación cuenta además con asistencia legal y con el trabajo de un integrador social.

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El perfil de los usuarios mantiene la raíz con la que nació Rexurdir, al tratarse de personas sin hogar y con problemáticas de adicción. Sin embargo, en los últimos tiempos también llegan más casos vinculados a la pobreza, la falta de vivienda y personas extranjeras en procesos de regularización. El trabajo diario, concluye el equipo, pasa por atender lo urgente sin perder de vista lo que puede sostener una salida para quienes más lo necesitan.