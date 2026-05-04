Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes

La defensa de la histórica balaustrada de piedra de Silgar saldrá a la calle este viernes con una concentración convocada a las 19.00 horas en la Rosa dos Ventos. La protesta busca frenar la retirada de este elemento del frente litoral, incluida en una obra licitada para ejecutarse en menos de tres meses.

La movilización está promovida por el grupo municipal del BNG, que llama a participar a vecinos, asociaciones del municipio y personas interesadas en la conservación de este símbolo, al margen de su ideología. La formación sostiene que la actuación ha generado rechazo social y que el proyecto sigue adelante sin haber sido consensuado con la ciudadanía ni con el tejido asociativo local.

Los nacionalistas afirman que existen alternativas para adaptar la infraestructura a la normativa de seguridad y altura sin eliminar la balaustrada de granito. «Hay opciones que permitirían conservar este símbolo empleando otros materiales o soluciones técnicas, pero el Gobierno local decidió no escuchar ni valorar propuestas», critican.

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El BNG considera que la balaustrada forma parte de la identidad colectiva de Sanxenxo y de la memoria de varias generaciones. «Retirarla es borrar una parte de nuestra historia y transformar uno de los espacios más reconocibles de nuestro litoral», señalan. La formación acusa además al ejecutivo local de actuar sin diálogo y de mantener una intervención «ampliamente cuestionada».