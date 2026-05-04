Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano

Cuatro concellos de la comarca de Pontevedra recibirán este año 56.300 euros de la Xunta para financiar la contratación de socorristas durante los meses de verano. Las ayudas, publicadas en el Diario Oficial de Galicia este lunes, están destinadas a garantizar la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en playas, piscinas y otras instalaciones acuáticas descubiertas de titularidad municipal entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

En el ámbito comarcal, los municipios beneficiados son Marín, Poio, Moraña y Ponte Caldelas. La mayor cuantía corresponde a Poio, que recibirá 30.000 euros, el importe más alto previsto en la relación de entidades subvencionadas. Marín contará con 11.300 euros, mientras que Moraña y Ponte Caldelas percibirán 7.500 euros cada uno. La suma de estas cuatro aportaciones alcanza los 56.300 euros, con los que los ayuntamientos podrán reforzar un servicio esencial en una época marcada por el incremento de usuarios en arenales, piscinas municipales y zonas de baño.

La distribución en la comarca deja también ausencias significativas. Pontevedra y Sanxenxo no figuran en el listado de municipios beneficiarios, pese a su peso territorial y, en el caso de Sanxenxo, a su elevada presión turística durante el verano. Los motivos pueden ser desde que no se optó a la ayuda hasta que no se cumplen los requisitos pedidos.

La convocatoria tiene carácter autonómico y está dotada con 1,5 millones de euros. En total, la Xunta concede fondos a 186 municipios gallegos en régimen de concurrencia competitiva. Por provincias, A Coruña y Pontevedra concentran las mayores partidas, debido al mayor número de espacios de baño. A Coruña recibe 530.000 euros para 56 municipios, mientras que Pontevedra obtiene 372.500 euros repartidos entre 35 ayuntamientos. Lugo cuenta con cerca de 298.000 euros para 41 municipios y Ourense con 300.000 euros para 54 entidades locales.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir a que los concellos puedan asumir los costes del personal encargado de la seguridad acuática. Las ayudas podrán aplicarse tanto a personal propio de las entidades locales como a trabajadores contratados mediante una empresa externa. En este último supuesto, deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupadas. Además, todos los profesionales que presten el servicio tendrán que estar inscritos previamente en el Rexistro Profesional do Persoal de Socorrismo, Información e Primeiros Auxilios de Galicia, en el que constan actualmente más de 4.800 personas.

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La resolución del DOG recoge también los plazos que deberán cumplir los concellos beneficiarios. Las actuaciones subvencionadas tendrán que estar ejecutadas antes del 30 de septiembre y la documentación justificativa deberá presentarse antes del 15 de noviembre.