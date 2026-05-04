El nuevo parque infantil de As Regas abrirá este martes con una fiesta para niños y niñas

El Concello de Pontevedra inaugurará mañana, martes, el nuevo parque infantil de la Praza das Regas con una fiesta dirigida a los más pequeños. Las actividades comenzarán finalmente a las 18.00 horas, una hora más tarde de lo previsto inicialmente, debido a las previsiones meteorológicas.

El concelleiro de Servizos Básicos Urbanos, Xaquín Moreda, visitó este lunes, 4 de mayo, el nuevo espacio de juego antes de su apertura oficial. El edil nacionalista destacó el resultado de una actuación que, según señaló, ya ha despertado una notable expectación entre la vecindad.

La obra fue adjudicada por un importe final de 120.000 euros, después de una licitación inicial de alrededor de 150.000 euros. Uno de los principales retos del proyecto fue la propia configuración del terreno, ya que la parcela presentaba una topografía compleja que condicionaba la distribución de los elementos de juego.

Según explicó Moreda, la actuación se diseñó precisamente a partir de esa pendiente, con el objetivo de integrar los juegos en el espacio disponible. Así, el nuevo parque aprovecha la caída del terreno para incorporar un tobogán y una zona de escalada, dos de los elementos más destacados del recinto.

El proyecto también tuvo en cuenta el mantenimiento futuro del parque. Para ello, se consolidaron los laterales con hormigón y se optó por la instalación de césped artificial, una solución pensada para facilitar la conservación del espacio.

El nuevo parque infantil cuenta con áreas de juego para diferentes edades y todos los elementos instalados cumplen la normativa vigente, además de estar adaptados para su uso por parte de los niños y niñas.

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Para celebrar la apertura, el Concello ha organizado una fiesta infantil este martes por la tarde. A partir de las 18.00 horas, las familias podrán participar en una programación con cuentacuentos, juegos tradicionales y talleres de chapas y pulseras, con la que se estrenará oficialmente este nuevo espacio de ocio en la ciudad.