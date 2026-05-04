¿Locas o rebeldes? La memoria de las mujeres castigadas por salirse del guion

El Centro de Información á Muller-CIM de Pontevedra acogerá este miércoles 6 de mayo, a las 19.00 horas, una nueva sesión de los faladoiros feministas promovidos por la Concellería de Igualdade dentro del programa Primavera Feminista. La entrada será libre hasta completar aforo.

La cita lleva por título «Tolas ou rebeldes? Control social e represión das mulleres» y propone una reflexión sobre la memoria, la violencia institucional y los mecanismos de control ejercidos históricamente sobre aquellas mujeres que no encajaron en el modelo de obediencia impuesto por el patriarcado.

El encuentro contará con la participación de Carmen V. Valiña, autora del ensayo As tolas que non eran; Mª Xesús López Escudeiro, activista de la memoria; y Carme Vidal Laxe, especialista en el estudio de los mecanismos de represión aplicados a las llamadas «malas mujeres». La conversación estará moderada por la periodista Alba Moledo Ucha.

El faladoiro parte de una pregunta incómoda y necesaria: ¿qué ha hecho la sociedad con las mujeres que dijeron no? Con las que cuestionaron las normas, con las que no aceptaron el lugar que se les había reservado, con las que fueron consideradas difíciles, desviadas, peligrosas o simplemente molestas.

A lo largo de la historia, muchas de esas mujeres fueron apartadas de la vida pública, encerradas en hospitales psiquiátricos, enviadas a centros de reeducación, encarceladas, silenciadas o anuladas legal y socialmente. En demasiadas ocasiones, la etiqueta de la locura sirvió como castigo, como forma de control y como instrumento para borrar sus voces.

La sesión busca precisamente recuperar esas historias y combatir el olvido. No solo para recordar la represión sufrida por muchas mujeres por el hecho de serlo, sino también para reconocer su capacidad de resistencia y el papel que tuvieron en la construcción de derechos y libertades.

Una de las ponentes será Carmen V. Valiña, doctora en Historia Contemporánea y autora de As tolas que non eran, un ensayo que documenta la realidad de mujeres ingresadas en el hospital psiquiátrico de Conxo. Su investigación analiza cómo algunos internamientos funcionaron como mecanismo de control social, castigo o incluso como vía para la apropiación ilegítima del patrimonio de las mujeres. También rescata las historias de quienes se rebelaron contra el destino que otros habían decidido para ellas.

Junto a ella participará Mª Xesús López Escudeiro, docente, exconcelleira de Cultura, Educación e Igualdade de Pontevedra y figura de referencia en el programa municipal A Memoria das Mulleres. Fue, además, una de las impulsoras del roteiro Pontevedra en feminino, una iniciativa destinada a visibilizar la presencia y la aportación de las mujeres en la historia local.

La mesa se completa con Carme Vidal Laxe, periodista, ensayista y experta en el estudio de los mecanismos de control y represión de las denominadas «malas mujeres» durante el último siglo. Vidal Laxe formó parte de la Comisión de Igualdade del Consello da Cultura Galega.

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Con este nuevo faladoiro, la Primavera Feminista vuelve a abrir un espacio de análisis colectivo en torno a la memoria de las mujeres, las violencias que intentaron disciplinarlas y las resistencias que permiten leer el pasado desde una mirada crítica y feminista.