Guia para no perderte nada de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra
La Bienal de Artes Vivas se apodera del histórico convento de Santa Clara hasta el 12 de julio con 22 propuestas vanguardistas
Del 2 al 12 de julio, los muros del antiguo convento de Santa Clara dejarán de ser un refugio de clausura para convertirse en el epicentro de la vanguardia. Bajo el título "Nas Marxes", la primera Bienal de Artes Vivas de Pontevedra propone un viaje sensorial a través de 22 propuestas que desafían los límites entre la danza, la performance, la música, el circo y el teatro.
Es una oportunidad única para habitar este espacio histórico antes de que las obras de restauración den paso a su gran transformación definitiva. Desde la hipnótica resistencia de un León de Oro de Venecia hasta la intimidad de relatos contados en la más absoluta oscuridad, esta guía es tu brújula para no perderte ni un solo latido de una programación que sacudirá la ciudad.
Recuerda que la entrada es gratuita, aunque el acceso estará sujeto a un sistema de reservas que se hará público en los próximos días. Permanece atento para asegurar tu plaza en este reencuentro entre el patrimonio y la creación más libre.
Primera semana: El despertar de Santa Clara
Jueves 2 de julio
- 20:00 h (Iglesia): Blanca Tolsá – Microdesfase. Danza y estreno en Galicia. Una exploración de la acústica reverberante a través de la voz y el cuerpo.
- 21:00 h (Jardines): Clo Plas, Diego Vites y Javi Álvarez – Clo Pau Plas Pedra. Concierto-acción y estreno absoluto. Una pieza que une oralidad, sintetizadores y personajes del imaginario festivo.
- Viernes 3 de julio
- 18:00 y 20:00 h (Iglesia): Martín Flores Cárdenas (Casa Teatro Estudio) – La fuerza de la gravedad. Teatro y estreno en Galicia. Reflexión sobre la coexistencia forzada y la dependencia humana.
- Sábado 4 de julio
- 18:00 h (Coro): Lara Brown – Tórtola Valencia, pienso en ti con mis manos. Conferencia escénica y estreno en Galicia. Investigación sobre la biografía y los gestos de la bailarina Carmen Tórtola Valencia.
- 19:30 h (Iglesia): Isabel Do Diego – Bestia Sagrada. Concierto y estreno en Galicia. Fusión de quejío flamenco, electrónica y cantos sacros medievales.
- 21:00 h (Jardines): VACAburra – Lo raro es que bailar sea raro. Danza y estreno absoluto. Reivindicación de la diversidad corporal y la danza como acto político.
- Domingo 5 de julio
- 12:00 h (Jardines): Pistacatro – Sin patrón. Circo. Tres malabaristas en un juego de poder y humor sin jerarquías.
- 18:00 y 20:00 h (Iglesia): Javier Hernando (Los Bárbaros) – Extraña alegría. Teatro y estreno en Galicia. Un archivo de pequeños gestos históricos de resistencia ciudadana.
Segunda semana: La consolidación del rito
Lunes 6 de julio
- 19:00 h (Iglesia): Noela Covelo Velasco y Élise Moreau – Aplauso, vicio. Performance y estreno en Galicia. Un aparato performativo que explora los mecanismos del género operístico.
Martes 7 de julio
- 19:00 h (Iglesia): Jérôme Bel – Jérôme Bel (Interpretada por María Roja). Performance y estreno en Galicia. Una reconstrucción biográfica y política de la trayectoria del coreógrafo francés.
Miércoles 8 de julio
- 19:00 h (Coro): Fran Martínez – Transfixión. Danza. Ejercicio de misticismo de baja intensidad desarrollado durante una residencia en el convento.
- 20:00 h (Iglesia): María Jurado – Angelical. Danza/performance. Metáfora sobre el artista contemporáneo como un ángel que observa sin intervenir.
Jueves 9 de julio
- 19:00 h (Coro): Ángela Millano – Escarlet. Danza y estreno en Galicia. Investigación sobre la relación física y poética entre la voz y el cuerpo.
- 20:00 h (Iglesia): Manuel Rodríguez – Alien. Danza y estreno en Galicia. Exploración del extrañamiento y la suspensión de la identidad.
Viernes 10 de julio
- 19:00 h (Iglesia): Alejandra Pombo Su – Y los huecos empezaron a pegarse. Performance y estreno absoluto. Obra basada en la fuerza psicofísica del grito y la autoficción.
- 20:00 h (Coro): Thiago Granato – Out of Sight, Out of Mind. Danza y estreno en Galicia. Reflexión sobre la transitoriedad de la vida y la ansiedad ecológica.
- 21:00 h (Jardines): Leonor Leal y Antonio Moreno – En talleres. Danza y estreno en Galicia. Un laboratorio de sonido y pasos que devuelve la vida a objetos olvidados.
Fin de semana de clausura: La despedida en la penumbra
Sábado 11 de julio
- 12:00 y 13:00 h (Coro): Celso Fernández Sanmartín – Contar en el apagón. Poesía y estreno absoluto. Narración oral en la oscuridad para activar la memoria y los sentidos.
- 18:00 h (Iglesia): Ana Borralho y João Galante – World of Interiors. Performance y estreno en Galicia. Instalación humana que confronta al público con la inmovilidad y textos susurrados.
- 21:00 h (Jardines): Laia Estruch y Zunzún – Álbum Victòria. Concierto. Traducción escénica de los dibujos abstractos del pintor Jordi Samsó Bastardas.
Domingo 12 de julio
- 13:00 h (Coro): Montdedutor – Danzas románticas/Antena fantasma. Danza y estreno en Galicia. Ritual colectivo para sanar el dolor amoroso mediante el movimiento y el dibujo.
- 18:00 h (Iglesia): Alessandro Sciarroni – Don't be frightened of turning the page. Danza y estreno en Galicia. Pieza de resistencia física basada en la acción de girar sobre el propio eje.
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